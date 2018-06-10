AK Parti Karaçoban’a çıkarma yaptı

AK Kadrolar, teşkilat yöneticileriyle birlikte Hınıs sonrası bu kez de Karaçoban’a çıkarma yaptı.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir ve Zehra Taşkesenlioğlu, Milletvekili Adayları Selami Altınok, Zafer Tarıkdaroğlu ve Fazilet Dağcı Çığlık, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve teşkilat mensupları, Karaçoban’da sıkılmadık el ve gidilmedik mahalle bırakmadı.

Milletvekili Adayları, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştu, esnafa bol ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Karaçoban gezisinde Budaklı, Akkavak, Bozyar, Çatalgöl mahalleleriyle Tungal Mezrası’nda vatandaşlarla buluştu.

Erenler Mahallesi’nde iftarını açan Taşkesenlioğlu, burada vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Allah’ın izniyle Karaçoban’ın, Erzurum’un kalkınması için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışacağız da. Önemli olan birliğimiz ve beraberliğimizdir” dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de, beraberindekilerle Kırımkaya Mahallesi’ne geçerek, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Milletvekili Aydemir, Sarıveli Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Parlamenter Aydemir, “Hiç kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Üstünlük millete hizmet etmektir. AK Parti Milletin Partisi’dir” diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Karaçoban’ın Bağlar ve Kopal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Sekmen, burada yaptığı konuşmada, “24 Haziran; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin dünya sahnesinde ‘Dünya 5’ten büyüktür’ idealinin gerçekleştiği bir gün olacak” şeklinde konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Selami Altınok da, Karmış, Ovayoncalı, Dedeören ve Burnaz’da vatandaşlara AK Parti’nin her alanda hayata geçirdiği icraatları anlattı.

Mahalle sakinleri ile sohbet eden Altınok, “AK Parti, aziz milletimizin refah seviyesini yükseltmiş ve 16 yıldır dev yatırımları hayata geçirmiştir. İnşallah 24 Haziran’da demokrasimiz bir kez daha taçlanacak ve Türkiye Dünya’nın Lider ülkelerinden biri haline gelecektir” şeklinde konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Zafer Tarıkdaroğlu da, ilçenin Bağlar ve Hacılar mahallerinde vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. AK Parti Karaçoban İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret eden Tarıkdaroğlu, “Gün birlik günüdür, gün kardeşlik günüdür. Gün, Liderimiz, Cumhurbaşkanımızla birlikte Karaçoban’ın, Erzurum’un, Türkiye’nin şahlanışına şahit olma günüdür” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Fazilet Dağcı Çığlık da, Karaçoban ilçe merkezi ve mahallelerde teşkilat yöneticileriyle birlikte esnaf ve ev ziyaretlerinde bulundu. Çığlık, Erhanlar, Kavaklı ve Bahçeli mahallelerini ziyaret ederek, hastalara geçmiş olsun temennisinde bulundu. Vatandaşlara AK Parti’nin seçim vaatlerini aktaran Çığlık, “Çocuklarımızın, yarınlarımızın ve ülkemizin geleceğini düşünerek hareket etmeli, güven ve istikrarın devamı için ‘AK Parti’ demeliyiz” dedi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, Karaçoban’da ilçedeki esnafları tek tek gezdi, Maruf, Duman ve Karaköprü mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Karaçobanlıların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Öz, “Bundan tam 16 yıl önce psikolojisiyle oynanan bir Türkiye vardı. Aziz milletimiz AK Parti iktidarı sayesinde rahat bir nefes aldı ve krizlerden kurtuldu. Bu cennet vatanında birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşıyoruz. Bizim, kederimiz de sevincimiz de birdir. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştirerek şu paydada güçlü bir şekilde birleşiyoruz. Vakit birlik, dirlik ve beraberlik vaktidir. Vakit Erzurum vaktidir, vakit Türkiye vaktidir” değerlendirmesinde bulundu.