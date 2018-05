24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili Genel Seçimi için Erzurum’dan Milletvekili aday adayı olan Zeynal Gül, AK Parti ilçe teşkilatlarına ziyarette bulundu. Ziyaretlerinin ardından açıklamada bulunan Gül, şöyle konuştu:

“Benim teşkilatlara bakışım; Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan ise bir ülkeyi kurtarır. Mıh olmasa nal tutmaz, nal tutmasa at yürümez, at yürümezse komutan sefere çıkamaz, komutan sefere çıkamazsa o ülke batmaya mahkum olur. Bu sebeple ilçe teşkilatlarımız bizim mıhımızdır. Partimizin tüm ilçe başkanlarını, teşkilat başkanlarını, gençlik kolları başkanlarını ve kadın kolları başkanlarını tek tek ziyaret ettik. Ziyaretim esnasında gördüğüm bazı noktalara temas etmeden geçemeyeceğim. Her bir teşkilat mensubumuzun Reisimize sadık, Dava şuuruna sahip ve samimi olduklarına şahit oldum. Bu durum davanın bir neferi ve hizmetkarı olmak isteyen şahsımı ziyadesiyle memnun etti. Teşkilatlarımızın 24 Haziran seçimlerine de hazır olduğunu ve bu seçimin idrakinde olduklarına da şahit oldum. Ziyaretlerim esnasında her bir teşkilat üyemizin aynı zaman da misafirperverlikleri de dikkatimi çekmedi diyemem. Yemek için ısrar eden ve çay içmeden bırakmayan değerli teşkilat mensuplarımıza canı gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Tüm bu gördüklerim bana gösterdi ki, Allah’ın izniyle bu davayı üstlenmiş AK kadroları kimse yıkamaz. Biz de bu dava şuuru ve samimiyet varken hangi güç bizi yıkabilir ki. Son olarak şu duaya hep birlikte amin diyelim;

Allah’ım! alemi İslam’a, ülkemize, milletimize, davamıza, Reisimize ve şehrimize samimi ve şuurlu olarak hizmet edecek kardeşlerimizin yollarını açık eyle! Alemi İslam’a, ülkemize, milletimize, davamıza, Reisimize ve şehrimize hain oyunlar oynayanların, oyunlarını bertaraf eyle! Şüphesiz ki sen oyun oynayanların en hayırlısısın.”