AK Parti Milletvekili aday adayı Zeynal Gül’den Berat Kandili mesajı

AK Parti Milletvekili aday adayı Zeynal Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İnsan yaratılışı itibari ile iyiliğe ve kötülüğe meyilli olarak yaratılmıştır. Böyle yaratılmamızı rabbimiz murat etmiştir. İnsanlar Dünya’ya geldiklerinde İki insandan biri olmak zorundadırlar. İyiliği emredip, kötülükten nehyeden veya kötülüğü emredip, kötülüğün yaygınlaştıran. Kısaca ya Hz. Ebubekir ya da Ebu Cehil olmak durumundadır. Rabbimiz bizleri yaratırken her iki insan olmaya da uygun şekilde yaratmıştır. İnsan Allah’ın vermiş olduğu cüzi irade ile bu iki kişiden biri olmaya aday olur. İsteyen Ebubekir olur kurtulur, İsteyen Ebu Cehil olur helak olur.

Ebu Cehil’ in yolunu seçip, o yolda gitmek isteyenler için yapacak fazla bir şey yoktur. Onların hidayeti Allah’a kalmıştır. Bizim asıl meselemiz Ebubekir’in yolunu tutup da, şeytanın ayaklarını kaydırıp, Ebu Cehil ’in yolunda yürüyorsunuz artık dönüş yoktur vesvesesi ile tuzağına düşürmüş Müslümanların durumudur. Öyle ki atasözü diye yıllarca insanlara aşılanmak istenmiş olan ‘Battı balık yan gider’ sözü ile Müslümanların günahtan kurtulamayacakları ve günahlar içinde yaşamaya devam etmeleri gerekliymiş gibi bir mesaj vermektedir. Bu söz Müslüman bir atanın söyleyeceği söz olmayacağına göre bu sözün bizde bir karşılığı da olmamalıdır. Allah insanların melek gibi olmalarını istemiş ama melek gibi yaratmamıştır. Bu sebeple Rabbimiz kullarının günahlar karşısında ümitsizliğe düşeceklerini ve helak olacaklarını ezeli ilmi ile bildiği için, kullarına tövbe ve rahmet kapısını ölüm anına kadar açık bırakmıştır. Eğer günahsızlar sadece Müslüman olsaydı Peygamberler hariç belki de yeryüzünde iki veya üç insan ancak Müslüman olabilirlerdi.

Mesele Müslümanın günah işlemesi değil, günahlar karşısında vurdumduymaz olması ve ısrarla devam etmesidir. Yani yemeği yemek sorun değildir, sorun yemekten sonra kabız olmaktır. Müslüman için asıl olan günahlar karşısında tövbe etmektir. Tövbe, Kulun Allah’a pişmanlık duyarak, af ve merhamet istemesi, bir daha o günaha düşmemek için kararlı olmasıdır. Tövbe edenlerin af edileceğine Allah’ın vaadi vardır. Allah vaadinden asla dönmez.

İçinde bulunduğumuz Rahmet mağfiret ayları ve bu ayların içinde bulunan mübarek gecelerden biri olan Berat Gecesini hep birlikte idrak ediyoruz. Bu gecenin; Bizlerin günahlardan, alemi İslam’ın ve ülkemizin tefrikadan beratına vesile olmasını Yüce Allahtan niyaz ediyorum. Berat gecemiz mübarek olsun”