dönem milletvekili adayı İbrahim Aydemir, “Hakkı teslim bir kadir şinaslık, milli irade için nefsini adayanlara sadakat bir erdem, vefa da eşrefi mahlukat olmanın gereğidir. Dadaşlar hakkı teslimde müttefik, vefa ve sadakatte ise ittifak halinde. Ortak karar AK liderimizle 2023’lere yürümekte kararlıyız” dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, seçim çalışmaları kapsamında Uzundereli Dadaşların konuğu oldu. AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret ederek, ilçe Başkanı Fatih Ertek, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclisi temsilcileriyle bir araya gelen Aydemir, ilçe, il ve bölge gündemi hakkında görüş alışverişinde bulundu, AK Yönetimin seçim sürecine değgin tespit ve öngörülerini kaydetti.

Uzundere marka ilçe olduğunu ortaya koydu

Uzundere Belediyesini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, “Başkanımız Halis Özsoy’la yerel çalışmaları konuştuk. ‘Sakin Kent’ gibi çok özel bir markayı İlçe kütüğüne yazdırdıkları için kendilerine teşekkür ettik. Büyükşehir Belediyemizle uyum içinde çalışma sahada hemen fark ediliyor. Uzundere marka ilçeler konseptimizin huzur ve sükûnet vurgusu. Bunu sağlayanlara müteşekkiriz.” dedi.

Milletvekili Aydemir, “Uzundere ilçemiz seçim çalışmaları kapsamında kaymakamımız ve kamu kurumu çalışanlarıyla da bir araya geldik. 24 Haziran sonrası AK Parti’nin 16 yılda ilçemize kazandırdıklarının fevkinde gelişmeler olacağının altını çizdik. Uzundereli Dadaşların AK sürece katkılarını yakinen müşahede ettik.” yorumunu yaptı.

Uzundereli Dadaşlar vefada kararlı

Milletvekili Aydemir AK Parti ilçe Başkanı Fatih Ertek ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek, esnafın şükür ve hamd niyazlarını paylaştı, 24 haziran seçim süreci hakkında görüşlerini aldı. Aydemir yaptığı değerlendirmede, “Esnaf ziyaretiyle Uzundere’yi baştan sona kat edip, hakşinas hemşehrilerimizin AK Parti ‘ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ‘a duydukları itimat ve itibara muhatap olduk. Ve Uzundere’yi de 24 Haziran için bilenmiş bulduk. Hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Aydemir’den Kirazlı buluşması

İlçe içindeki ziyaret ve temasları sonrasında, Uzundere’nin marka yerleşim alanlarından olan Kirazlıda Dadaşlarla buluşan Milletvekili Aydemir, ilçe başkanlığınca düzenlenen etkinlikte köy sakinlerine seslendi, 24 haziran seçimleri konusundaki hassasiyet ve AK sürece itimatları konusunda teşekkürlerini sundu. Milletvekili Aydemir, “Kirazlı, Uzundere’nin cennet misali bir köyü. Ahali ise mülayim, munis, mümin. Girdiğimiz her seçimde AK Parti kadrolarını bağırlarına bastılar. Ziyaretimizde bu halin yeniden yaşanacağını gördük. Kendilerine sonsuz şükranımız var.” dedi.

‘Allah birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın’

Uzundere ziyaretinin iftar etabında Büyükşehir çadırında dadaşlarla Ramazan ayı heyecan ve coşkusuna ortak olan Milletvekili Aydemir yaptığı sunumda birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi, ‘Allah birliğimizi, dirliğimizi daim, AK önderimizle 16 yılda yazılan milli diriliş destanımızı aziz kılsın.’ niyazında bulundu. Milletvekili Aydemir, “Yüzlerce hemşehrimizin varlığı ile bereketlenen iftar vakti, ülkemize 16 yılda çağ atlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye bol ganime duayla daha anlamlı hal aldı. Uzundere her zaman olduğu gibi Rabia’ya sadakatte, AK öndere vefada kararlı. Allah niyetlerini mübarek kılsın.” dedi.