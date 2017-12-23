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23 Aralık 2017 18:00

AK Parti Palandöken İlçe Kongresi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Palandöken İlçe Kongresi’nde, “Trump yönetiminin kabadayılığına diğer ülkeleri küçümseyen tavrına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sesi bu kadar gür çıkmışsa bunun arkasındaki gerçek kuvvet sizlersiniz’’ dedi.

AK Parti Palandöken İlçe Kongresi

23 Aralık 2017 18:00


Müftülük Konferans Salonu’nda gerçekleşen Palandöken İlçe Kongresine Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir, Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.


Akdağ, yaptığı konuşmada, ‘’Bugün eğer büyük bir liderin arkasında kenetlenmiş olarak İsrail’in yaptığı zulme en gür sedayı çıkarıyorsak bugün eğer ABD’nin Trump yönetiminin kabadayılığına diğer ülkeleri küçümseyen tavrına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sesi bu kadar gür çıkmışsa bunun arkasındaki gerçek kuvvet sizlersiniz’’ dedi.


Kongrede tek aday olarak seçime giren mevcut AK Parti İlçe Haktan Ömeroğlu yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Yakutiye İlçe Başkanlığına ise mevcut Başkan Recep Aydın yeniden seçildi.




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