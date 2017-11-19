Ak Parti Pasinler İlçe Başkanlığına Hanifi Timurlenk seçildi

Olağan Genel Kurulunu yaptı.

Olağan Genel Kurul Toplantısını Pasinler Kültür Sitesinde yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Divan Kurulu seçimi yapıldı. Divan Kurulu Başkanlığına Ak Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Mücahit Daloğlu seçildi.

Divan Teşekkülünün ardından eski İlçe Başkanı Rahmi Kaya, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Başbakan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ birer konuşma yaptılar.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ak Parti kurulduğu günden bugüne kadar hizmet eden ilçe başkanlarına teşekkür etti. Bu bir bayrak değişimi olduğunu belirten Akdağ, yeni başkan Hanifi Temurlenk’e görevinde başarılar diledi.

Ak davanın evlatları olarak 2019 yılında gerçekleşecek seçimlerde yüzde 50 artı 1’in önemini anlatan Akdağ, kapı kapı dolaşarak ak davanın hizmetlerini ve ülkeye kazanımlarını anlatmalarını, insanlarımızın gönüllerini feth etmelerini istedi. Pasinler’de geçtiğimiz referandumda Ak Parti’nin yüzde 82 oy aldığını, 2019 seçimlerinde bu oy oranının yüzde 90’lardan aşağı düşmemesi için yeni seçilen teşkilatın da bunu başarabileceğini, çok çalışılması gerektiğini ifade eden Akdağ, Pasinler’e Söylemez Baraj’ının 2018 yılında başlayacağını müjdeledi. Akdağ, baraj sayesinde 380 bin hektar arazinin sulanacağını ve bu vasıtayla Pasinler’de çiftçilere büyük bir avantaj kazandırmış olacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Divan Kurulu eski yönetimin Faaliyet raporunu ve bütçe raporlarını okuyarak oylattıktan sonra, yeni seçilecek teşkilat için yönetim listesini oylama sunarak kabulünü aldı. Yapılan seçim sonrasında tek listeyle seçime giren Hanifi Temurlenk Ak Parti Pasinler İlçe Başkanlığına seçildi. Seçim sonrası konuşma yapan yeni İlçe Başkanı Hanifi Temurlenk, 6. Olağan genel kurul toplantımıza katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Ak davaya hizmet etmekten büyük bir gurur duyduğunu, Pasinler’e hizmet edeceği için çok mutlu olduğunu söyledi.