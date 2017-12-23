Olağan Kongresi delegelerin katılımı ile yapıldı. Seçimlere tek liste halinde giren Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu yeniden güven tazeleyerek İlçe Başkanı seçildi.

YAKUTİYE VE PALANDÖKEN GÜVEN TAZALEDİ

Yoğun katılımlı Yakutiye İlçe Başkanlığı’nın İbrahim Erkal Kültür Sanat Merkezi, Palandöken İlçe Kongresi Müftülük Konferans Salonu’nda yapılan kongreye Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, Mustafa Ilıcalı, İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İlçe, Teşkilat Başkanları, Belde Belediye Başkanları ile partililer katıldı.

Kongrede konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye ve Palandöken Teşkilatının yeni dönemde de ilk günkü şevkle çalışmalarını sürdüreceklerine olan inancını dile getirerek, “Bizim anlayışımızda halka hizmet Hakka hizmettir. Bizler yüreğimizi verdik. Geçmişte köylüsünden utanan, onları azarlayan, onlara karşı kendisini üstün görenler oldu. Köylü milletin efendisidir sözünü sadece kitaplara yazdırıp, ona yukarıdan bakanlar oldu. Önümüzde Türkiye’nin geleceğini etkileyecek çok önemli iki seçimi barındıran bir süreç var. İnanıyorum ki Türkiye’nin Erzurum, Yakutiye ve Palandöken’imizin geleceği adına attığımız adımlarda yine en büyük desteklerimizden biri yine her zaman olduğu gibi teşkilatımız ve ilçe halkımız olacaktır. İnşallah hep birlikte daha nice güzel işlere imza atacağız. Kongrelerimizin Yakutiye, Palandöken’e hayırlı olması temennisiyle göreve yeni seçilen tecrübeli mevcut başkanlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. de hayırlı olsun’ dedi.

Yakutiye İlçe Başkanlığı seçiminde mevcut Başkanı Recep Aydın 400, Palandöken İlçe Başkanlığı’nda ise mevcut Başkan Haktan Ömeroğlu 405 delegenin oyunu alarak yeniden İlçe Başkanı seçildiler.