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07 Haziran 2018 16:21

Ak Parti’den Hınıs çıkarması

Başbakan Yardımcısı Prof.

Ak Parti’den Hınıs çıkarması

07 Haziran 2018 16:21

Dr. Recep Akdağ milletvekili adayları ile birlikte Hınıs’a çıkarma yaptı.


Dr. Recep Akdağ ile birlikte Ak Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir ve Zehra Taşkesenlioğlu, Milletvekili adayları Selami Altınok, Zafer Tarıkdaroğlu ve Fazilet Dağcı Çığlık, İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 24 Haziran seçimleri öncesi Hınıs ilçe merkezi ve köylere çıkarma yaptılar.


İlçe girişinde uzun bir araç konvoyu ile ilçe turu atan AK Parti heyetinde yer alan Dr. Akdağ, Milletvekilleri adayları ve Başkan Sekmen ayrı gruplar halinde ilçeye bağlı köylere dağıldılar.


Prof. Dr. Akdağ, Yelpiz, Göller, Belitaş ve Halilçavuş köylerine ziyaret ederek seçmenlerle bir araya gelirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sıldız, Ketenci, Meydan, Hayran, Saltepe, Şalgam, Başköy ve Kazancı, Ortaköyleri ziyaret ederek vatandaşları dinledi.


Köylerde çocuklarda sohbet eden Dr. Akdağ, vatandaşların sorunlarını dinledi.


Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin avantajları konusunda seçmenleri bilgilendiren Prof. Dr. Recep Akdağ, 24 Haziran seçimlerinin önemine işaret ederek vatandaşlardan destek istedi.


Ak parti heyeti akşam saatlerinde ilçe merkezine dönerek iftar programına katılacak. İftar sonrasında ilçe merkezinde seçmenle biraraya gelecek Başbakan Yardımcısı Akdağ ve milletvekilleri adayları teravih namazı sonrası Erzurum’a dönecekler.




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