Ak Partili Karadağ’dan MHP’ye ziyaret

AK Parti’den Erzurum Milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra çalışmalara başlayan Arif Karadağ, “Cumhur İttifakı” adı altında AK Parti’ye tam destek veren MHP’yi de unutmadı. MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’ı makamında ziyaret eden AK Partili Karadağ, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından MHP’nin sergilediği duruş ve ortaya koyduğu tavrın kesinlikle millilik ve yerlilikle tarif edilebileceğini kaydeden Arif Karadağ, “15 Temmuz gerçeği tamamen siyaset üstü değerlendirmesi gereken bir haldir. MHP de, durumu işte tam da bu bağlamda değerlendirmiş, milletinin, ülkesinin, vatanının ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün yanında saf tutmuştur” diye konuştu.

KARADAĞ’DAN MİLLİ İTTİFAK VURGUSU

AK Parti olarak 24 Haziran seçimlerine “Cumhur İttifakı” adı altında MHP ile birlikte gireceklerini hatırlatan Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ, “Bu birlikteliği ve kardeşlik atmosferini zedelemeye yönelik birçok manevra geliştirdiler, ama başaramadılar. Türkiye’deki istikrar ortamını bozma pahasına milli iradeye kasteden, millete sırtını dönen ve milletin istikametinden uzak olan muhalif yapılar bilmeliler ki; AK Parti ve MHP’nin arasındaki beraberlik, bu ülkenin yarınlarını ve geleceğini muhafaza altına almaya yöneliktir ve hiç kimse bu birlikteliği bozamayacaktır” ifadelerini kullandı.

MİLLİ DAYANIŞMA GENLERİMİZDE VAR

AK Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ’ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ise, “Cumhur İttifakı demek; şer yapılara, Türkiye’nin geleceğine ipotek koymak isteyenlere karşı oluşturulmuş tamamen milli ve yerli bir dayanışma demektir. Bu dayanışmayı çeşitli hile ve ayak oyunlarıyla sarsmaya yönelik hamleler oldu, olmaya da devam edecek. Ama o şer yapılar şunu bilmeli ki; milli birlik ve beraberlik bu milletin genlerinde var. Dolayısıyla milletimizin genetik yapısını asla bozamazlar” dedi.