Akan her damla kanın hesabını soracağız

Seçim çalışmaları kapsamında Pasinler ve Olur ilçesinde vatandaşlar ile görüşen MHP Erzurum Milletvekili adayı Şimşek Akpınar’ın gündeminde son günlerde yaşanan terör saldırıları vardı. Vatan uğruna canlarını seve seve vererek şehit olan kahraman Türk Askerlerine Yüce Allah’tan rahmet dileyen Şimşek Akpınar, içte ve dışta artan saldırıların tesadüfi olmadığını söyledi.

Beraberinde MHP İl Başkanı Naim Karataş, Pasinler İlçe Başkanı Abdullah Kaya, il yönetiminden Ufuk Dikbaş, Yenişehir eski Belediye Başkanı İsmail Hakkı Asiltürk ve Pasinler Belediye meclis üyeleri ile birlikte esnaf ziyareti yapan MHP heyetine Pasinlerliler, "Devletin yanında kim olursa bizim oylarımız onundur" diyerek Milletvekili reylerini Milliyetçi Hareket Partisine kullanacaklarının sözünü verdiler.

Pasinler ilçesinin ardından Olur ilçesine geçen MHP Erzurum Milletvekili adayı Şimşek Akpınar, burada esnaf gezilerini sürdürerek vatandaşlar ile birlikte iftar açtı. İftarın sonrası Ormanağzı köyü sakinleri ile birlikte çay için sohbet eden Akpınar, “ Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında sınıra sıfır bölgede yol güvenliğini sağlayan askerlerimize, Irak’ın kuzeyindeki Basyan bölgesindeki Khala Dağı’ndan PKK’lı teröristlerin tanksavar ile düzenlediği saldırıda 3 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralandı. Çok şükür yaralı askerlerimizin hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı bize. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kederli aileleri ile milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

Bu mübarek ayın son bir haftasında 10’a yakın askerimizin toprağa düştüğünü anımsatan Akpınar, “ Kimsenin kuşkusu olmasın. Milliyetçi Hareket olduğu sürece bu vatana hiç kimse diz çöktüremeyecektir. Bizler geçmişte olduğu gibi günümüzde de bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde ülkemizi içten ve dıştan gelen her türlü saldırıya karşı korumayı ve hainlerin kökünü kazımayı şiar edinmişiz. Tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi ülkemizi her türlü saldırıya karşı korumak bizlerin asli görevidir. Kudurmuş hainlerin son günlerde saldırılarının artması ve özellikle teknolojik silahlar ile güdümlü füzeler kullanmaları her zaman olduğu gibi üst aklın devreye girdiğini gösteriyor. Terörün belini kıracak ve tamamen ülke gündeminden çıkaracak yegane yol Cumhur İttifakı’dır. Burada siyaset yapmıyo, gerçeği konuşuyorum. Bizlere vereceğiniz destekle mecliste sesimiz daha gür çıkacak ve bu sorunların üzerine gideceğiz. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Ailelerine sabır ihsan eylesin” diye konuştu.