Akdağ aday yoğunluğundan mutlu

Dr. Recep Akdağ, yaklaşan yerel seçimler sebebiyle Erzurum'da AK Parti'den aday adaylığı müracaatlarının yoğunluğundan mutlu olduklarını söyledi.

Akdağ, 16 yılı aşkın bir süredir ülkeye önemli hizmetler veren AK Parti iktidarlarının milletin gönlünde taht kurduğunu ve girdiği her seçimden başarıyla çıktığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Prof. Dr. Recep Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine de yoğun biçimde hazırlanan bir partiyiz. AK Parti kadrolarımız, il-ilçe teşkilatlarımız, ana kademe ve gençlik kollarımız, kadın kolları başkanlıklarımız uyum içerisinde çalışıyor. Erzurum'da AK Partimize aday adaylığı müracaatlarında büyük yoğunluk yaşandığını memnuniyetle tespit ediyoruz. Bu partimize olan teveccühü gösteriyor.

Bütün aday adaylarına eşit mesafedeyiz. Genel Merkezimizin tespit edeceği adaylarla birlikte çalışarak, Allah'ın izniyle seçimlerden başarıyla çıkacağız.

Partimizi tercih eden bütün aday adaylarına başarılar diliyor, yapılacak seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum.”