Akdağ gençlere taş çıkarttı

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Gençlik Şöleni’ açılış töreninde gençlerle basketbol oynayan Milletvekili Prof.
AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Gençlik Şöleni' açılış töreninde gençlerle basketbol oynayan Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ yaptığı başarılı atışlarla gençlere taş çıkarttı.
Açılış programının ardından ceketini çıkararak sportif aktivitelerin yapıldığı stantları tek tek dolaşan Erzurum AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, topaç çevirdi, basketbol oynadı ve gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi.
Basketbol potasına basket atan Akdağ şölene katılan partili gençlerden birisiyle basketbol atma yarışına girerek attığı üç atıştan ikisini baskete çevirdi.