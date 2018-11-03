Akdağ ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Eski Sağlık Bakanı Akdağ, yaklaşan yerel seçimler öncesi Erzurum'un Hınıs, Tekman ve Çat ilçelerini ziyaret etti. AK Parti iktidarının yaptıkları hizmetleri anlatan Akdağ, özellikle terörle mücadelede önemli başarılar kazanıldığını bildirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti'nin hükümet oluşunun yıldönümü sebebiyle Hınıs, Tekman ve Çat ilçelerine çıkarma yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte parti teşkilatlarını ziyaret eden Akdağ, seçim çalışmaları hakkında görüş alış-verişinde bulundu. Akdağ, ilçelerde esnaflarla da bir araya geldi. Esnafın taleplerini dinleyen Akdağ, 16 yıllık AK Parti'nin icraatlarını anlattı. 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti'nin Türkiye'yi adeta çağ atlattığını belirten Akdağ, ulaşım, sağlık hizmetleri başta olmak üzere bir çok alanda dünyayı kıskandıran projelerin birer birer gerçekleştirildiğini vurguladı.

AK Parti iktidarlarının terörle mücadelede de önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Akdağ, dağa çıkışların neredeyse sıfırlandığını belirtti. Elde edilen başarıların devamı için 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin önemli olduğunu vurgulayan Akdağ, vatandaşlardan destek istedi. Akdağ, “Yerel seçimlerde AK Parti'ye desteğin devam etmesi gerekiyor. Seçimlerden ne kadar güçlü çıkarsak hizmetlerimiz o kadar güçlü olur” dedi.