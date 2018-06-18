Akdağ, “Terör örgütlerinin baskısına asla izin vermeyeceğiz”

Dr. Recep Akdağ, 24 Haziran seçimleri öncesi bölücü terör örgütünün seçmen üzerinde baskı kurmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti.

Dr. Recep Akdağ, Erzurum’un Hınıs İlçesi’nde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

PKK’nın “Derin bazı devletlerin Emperyalist güçlerin kurdurduğu bir örgüt olarak herkese zulmettiğini, en büyük zulmü de kürt kardeşlerimize yaptığını” dile getiren Prof. Dr. Akdağ, “İnsanlarımızı katlettiler. Çocuklarımızı dağlara götürdüler. Kız çocuklarımızı gözümüzün bebeği olan yavrularımızı dağlara götürdüler. Bu devir bitti. Bundan sonra ne binim Hınıs’lım Karayazı’lım Karaçoban’lım ne Tekman’lım bu PKK zulmüne asla maruz kalmayacaklar. Siz bizim başımızın tacısınız. Gönlümüzün ilacısınız. En büyük şeref sizlere hizmet etmektdir.” diye konuştu.

Erzurum’da bugüne kadar bin 600 hastanın ambulans helikopterle hastanelere kaldırıldığını anımsatan Akdağ, “Bu hastalarımızın 700’ü Hınıs, Karaçoban, Tekman ve Karayazı’dan taşımışız. Bu meydanlara gelip de size sanki Kürtlerin sahibiymiş gibi temsilcisiymiş gibi konuşanlar PKK’nın yandaşlarından bahsediyorum. Onlar ayrımcılıktan bahsedenler bu hizmetler dururken nasıl ayrımcılıktan bahsederler.

Her kim ki doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak size kaşını çatmaya yeltenirse size herhangi bir baskı yapmaya yeltenirse onun canına okuruz. Bundan emin olun. Sizler bizim baş tacımızsınız” şeklinde konuştu.