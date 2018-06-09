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09 Haziran 2018 13:24

Akdağ’dan EGC’ye ziyaret

Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof.

Akdağ’dan EGC’ye ziyaret

09 Haziran 2018 13:24

Dr. Recep Akdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Erzurum’da, çeşitli STK ve meslek kuruluşlarını da ziyaret ediyor. Aynı zamanda AK Parti’nin 27’nci dönem Erzurum Milletvekili adayı olan Akdağ, temasları kapsamında Erzurum Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek EGC yöneticileriyle bir araya geldi.


EGC Başkanı Metin Barlak’ın yanı sıra Yönetim Kurulu’ndan Necdet Çakır, Samet Özünal, Naci Ergen, Mahmut Akdağ, Recai Uygur ve Nesrin Çetinkaya ile bir süre sohbet eden Akdağ, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekti. Erzurum’daki seçim çalışmaları hakkında EGC yöneticilerine bilgiler veren Dr. Recep Akdağ, “Halkımızdan gördüğümüz ilgi, alaka ve teveccüh, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin az-çok ipucu vermeye yetiyor zaten” ifadesini kullandı.


Akdağ, ziyaretin sonunda EGC yöneticileri ve habercilerle birlikte günün anısına bir hatıra fotoğrafı çektirdi.




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