Akdağ’dan parti teşkilatlarına teşekkür ziyareti

Dr. Recep Akdağ, AK Parti İl ve İlçe teşkilatlarını ziyaret ederek seçimlerde gösterdiği gayretlerden dolayı teşekkür etti.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum’a gelen önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ilk olarak geldiği AK Parti Erzurum İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları’nın da hazır bulunduğu ziyarette, 24 Haziran seçim sonuçları değerlendirildi ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili yol haritası belirlendi.

Akdağ, yaptığı konuşmada AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana her seçimde kendilerine destek veren Erzurumlu hemşehrilerine teşekkür etti ve daha çok hizmet ederek bu teveccühe layık olmaya devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Yakutiye ve Palandöken İlçe Başkanlıklarına geçen Akdağ, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi ve teşkilatlara birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek başarılı bir seçim süreci geçirmeleri nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde girdiği seçimlerin hepsinden birinci parti olarak çıkan AK Parti’nin bu başarısının sırrının birlik ve beraberlikten kaynaklandığına dikkat çeken Akdağ “Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların farkındayız. Millet olarak birliğimizi bozmadan üzerimize gelen her türlü ayak oyunlarını bertaraf ederek, söz verdiğimiz hedeflere ulaşmak için gece gündüz demeden teşkilatlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

İlçe ziyaretlerinin ardından Yakutiye Gençlik Merkezinde AK Partili gençlerle bir araya gelen Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum ve ülke gündemi ile ilgili karşılıklı görüşmeler yaptı ve gençlerden gelen talepleri dinledi.

‘Akdağ, masa tenisinde gençlere taş çıkardı’

Toplantının sonunda salondan ayrılırken boş gördüğü masa tenisinde hünerlerini sergileyen Akdağ, gençlerle masa tenisi oynadı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez’le kıyasıya çekişmeli geçen bir maç çıkaran Akdağ, masa tenisinde ne kadar usta olduğunu gösterdi ve hareketli yaşamın önemine değindi.

Erzurum ziyaretlerini sürdüren Milletvekili Recep Akdağ, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine katılmak üzere Bayburt’a hareket etti. Akşam saatlerinde Aşkale ve Aziziye İlçe Başkanlıklarını ziyaret edecek olan Akdağ, akşam Kardelen TV canlı yayınına katılacak, Cumartesi günü İspir ve Pazaryolu’na giderek teşekkür ziyaretlerini sürdürecek.

Akdağ, pazar günü, Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Erzurum Türk Oyunları Festivaline katılacak.