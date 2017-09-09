Dr. Recep Akdağ, "İşte adı Sezgin olan bu milletvekili bu yaptığı edepsizlikten dolayı büyük Türk milletinden özür dilemelidir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Aşkale İlçe Kongresine katıldı. İlçe Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Aşkale 6. Olağan İlçe Kongresine Başbakan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ’ın yanı sıra, Genel Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Başkanı Vedat Demiröz, Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir, Prof Dr. Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, delegeler ve çok sayıda partili katıldı.

Divan teşekkülünün ardından kongreye tek aday olarak giren AK Parti Aşkale İlçe Başkanı A.Kerim Polat, Erzurum Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen selamlama konuşması yaptı.

"Türk milletinden özür dilemelidir"

Dr. Recep Akdağ, konuşmasında silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ilgili eleştirilerinden dolayı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na yüklendi.

Prof. Dr. Akdağ, "Bugün Türkiye hem insansız hava aracı hem de silahlı insansız hava aracı üretir duruma geldi. İşte adı Sezgin olan bu milletvekili bu yaptığı edepsizlikten dolayı büyük Türk milletinden özür dilemelidir. Genel Başkan ve partisinin de kendisine haddini bildirmesi gerekir. Allah’a şükrettiğimiz teknolojiyi kullanmayacak mıyız? Ne demek istiyorlar bunlar. Bir şehit cenaze gelince hepimizin yüreğimiz kanamıyor mu? Şükürler olsun PKK’nın sırtını yere yapıştırmış durumdayız. Allah’ın izniyle bir daha o yerden kalkamayacak" dedi.

Akdağ, Meral Akşener başkanlığında kurulması planlanan siyasi partiye yönelik eleştirilerinde ise, "Falanca parti kurulacak kuruluyor diyorlar ya toplum mühendisliği ile tepeden inme zembil gibi bir şeyle kurulan partilerin bu milletin vicdanında yer bulduğu olmamıştır. AK Parti’nin kuruluşuna geri dönersek sayın cumhurbaşkanımızın hapse konuluşundan sonraki dönemde parti kurulduğunda 2002 yılında bir seçime girerken vatandaşımızın ayağına kadar köylere kadar çıktık. Elimizde bir fotoğraf vardı kampanyamızın çalışmalarımızın temel direği olan bir fotoğraf üstünde cumhurbaşkanımızın o genç haliyle fotoğraf ve altında bir yazı. Bu şarkı burada bitmez. Milletin partisi gözyaşı ile kuruluyor. Milletin partisi milletin hasbilikle kuruluyor. Milletin partisi milletin adamıyla kuruluyor" diye konuştu.