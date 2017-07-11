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11 Temmuz 2017 10:19

Akhisar Belediyesporlu Tolga Ünlü, B.B. Erzurumspor’a imza attı

PTT 1.

Akhisar Belediyesporlu Tolga Ünlü, B.B. Erzurumspor’a imza attı

11 Temmuz 2017 10:19

Ligin yeni ekibi B.B. Erzurumspor, Süper Lig Takımı Akhisar Belediyespor’un başarılı sağ bek oyuncusu Tolga Ünlü ile iki yıllık sözleşme imzaladı.


Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz’ın Kulüp Tesisleri’nde düzenlediği imza törenine katılan başarılı sağ bek oyuncusu Tolga Ünlü, B.B. Erzurumspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Erzurum’dan olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Tolga Ünlü, “B.B. Erzurumspor Kulübü Türk futbolunda örnek gösterilen bir kulüp. Büyük Erzurumspor camiasına katılmaktan, mutluyum. Erzurumspor’un başarısı için mücadele vereceğim” dedi.




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