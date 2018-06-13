Akpınar: “Çifte bayram yaşayalım”

Seçim çalışmalarını dur durak bilmeden sürdüren MHP Erzurum Milletvekili adayı Şimşek Akpınar, kapı kapı gezerek seçmene 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatıyor. Cumhur İttifakının Türkiye menfaati olduğunu söyleyen Akpınar, ziyaret ettiği yerlerde kendisine iletilen sorun ve eleştirileri not almayı da ihmal etmiyor.

Geleceğin temellerini 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde atılacağını kaydeden MHP Erzurum Milletvekili adayı Şimşek Akpınar, vatandaşların kendi geleceği için karar vereceğini ve doğru kararın Cumhur İttifakı olduğunu söyledi.

Milliyetçi kadroların milletin bekası ve refahından başka bir şey düşünmediklerini anımsatan Akpınar, "Bu seçimler bizim vatanımız için geleceğimiz için çok önemli, MHP’nin mecliste güçlü temsil edilmesi çok önemli. Cumhur İttifakının ülkemize getireceği refah konusunda kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu ittifak tamamen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çıkarları için kurulmuştur” dedi.

Bayramlar bütünleştiricidir

Mübarek Ramazan Ayı’nın geride bırakıldığı arife gününde Ramazan Bayramının huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulunan Akpınar, “Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Bir kez daha Ramazan Bayramı bereketine bizleri ulaştırdı. Ramazan Bayramı’nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dilerim” dedi.