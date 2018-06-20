Akpınar eğitimcileri dinledi

Akpınar’a Milletvekili Adayı İzzettin Genç, İl yönetiminden Av. Ufuk Dikbaş ve MHP Milletvekili Aday Adayı Osman Turan Durmuş da eşlik etti.

MHP Erzurum Milletvekili Adayı Şimşek Akpınar, İMKB Ortaokulu ve Özel Güneş Okulları’nı ziyaret ederek idareci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitimcilerin önemine değinen Akpınar, partilerinin seçim beyannamesinde yer alan çalışanlara ek gösterge müjdesini hatırlattı. Okul ziyaretleri sonrası Koop-İş ve Demiryol-İş sendikalarının Erzurum Şubelerini ziyaret eden Akpınar, güçlü bir temsil hakkı kazanmaları halinde emekçiler için sunmayı planladıkları düzenlemeleri anlattı. MHP Milletvekili Adayı Akpınar seçim çalışmalarının son bölümünde Aras TV’de canlı yayınlanan "Seçimin Nabzı" programına konuk olarak moderatör Mehmet Erdem Aksoy’un sorularını yanıtladı.

Güçlü bir meclis yapısının önemini anlatan Akpınar, “ seçim çalışmaları boyunca merkezde ve ilçelerde elini sıkmadığımız, göz göze gelmediğimiz, hasbihal etmediğimiz vatandaşımız kalmadı. Gerek bizim parti olarak seçim beyannamemizde yer alan gerekse vatandaşların bizlere anlattığı problemleri not aldık. Bunları değerlendirerek ivedilikle çözümüne bakmamız gerekiyor. Bu nedenle mecliste güçlü bir yapıya ihtiyacımız var. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek ve vatandaşın sorunlarını çözmek için Pazar günü yapılacak seçimlerde cumhur ittifakına destek istiyorum” dedi.