Akpınar: “Erzurum’u Ankara’ya taşıtmayacağım”

Seçim rüşveti olarak algılanmaması için affın bekletildiğini söyleyen Akpınar, “MHP parlamentoda yerini aldığında af yasasını çıkartacağız. Bu sözü veriyoruz” dedi.

MHP Erzurum Milletvekili Adayı Şimşek Akpınar, Radyo Ritm’de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Programda ilk olarak erken seçim konusuna değinen Akpınar, bunun herkes tarafından istendiğini paylaştı.

Erken seçimin öncelik haline geldiğini ifade eden Akpınar, “Erken seçim yapılması gerekliydi. Zaten muhalefet yıllardır bunu istiyordu, biz de istiyorduk. Geçen Kasım seçimlerinden beri AK Parti’nin dışında hiç kimse memnun değildi. Vatandaşlarımız iyi hatırlasınlar herkes seçim istiyordu. Bu seçime baskın seçim demenin de çok alemi yok. Aslında ekonominin değil de temsilin bir etkisi vardı erken seçimde. Türkiye şu anda içeride ve dışarıda bir savaş halinde. Ben bunu aynı Kuvayi Milliye ruhunun yeniden canlanması gerekir diye düşünüyorum. Bu mecliste o yüzden milliyetçi ve muhafazakar kesimlere vatandaşlarımızın fazlasıyla yetki vereceğine inanıyorum” diye konuştu.

Ülkenin yarına çıkması lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının yanlış olduğunu kaydeden Akpınar, “Tayyip bey düşmanlığı memleket sevgilerinin çok ötesine geçmiş. Tayyip bey meselesi çok farklı, o Rabbimin işi. Ne yapar ne eder, yarına kim çıkar bilinmez ama bu ülkenin yarına çıkması lazım. Evlatlarımız için gençlerimiz için. Biz bu yüzden buna beka meselesi diyoruz. Birileri birilerine diktatör diyebiliyorsa bence o ülkede diktatörlük yoktur. Yani geçmişte Rusya’da Sovyet bloğu çözülmeden önce, birileri kalkıp o yöneticilere bir şey diyebiliyor muydu? Ya da şu anda bile Kuzey Kore’ye baksınlar, İran’a baksınlar, Suriye’ye baksınlar kimse kimseye bir şey diyebiliyor mu? Buradan çıkaracağımız dersler var” sözlerini kullandı.

Pastayı tabana yayacağız

MHP’nin vaatlerinden de bahseden Akpınar, vergi yükü altında ezilen herkese kolaylık sağlanacağını söyledi. Şimşek Akpınar, “Ekonomik anlamda köylümüze diyoruz ki; sizin vergi yükünüzü azaltacağız, sigorta yükünüzü azaltacağız. Memurumuza diyoruz ki; hiç kimse taşeron olmayacak, sözleşmeli olmayacak. Ya devlet memuru ya da değil. Herkesin bir kadrosu olacak. devlet birisini ya çalıştıracak ya da çalıştırmayacak. Yok, kiraladık, yok sen üç aylık beş aylık çalış böyle bir şey olmayacak. Seçtikleri vekillerine güvensinler. En önemlisi ekonomik paylaşım artacak. Yani ekonomiden pastayı tepedeki birkaç kişi değil, tabana yaymaya çalışacağız” dedi.

Ekibiyle gelen, ekibiyle gidecek

Cumhurbaşkanlığı sisteminin köklü değişiklikleri beraberinde getirdiğini sözlerine ekleyen Akpınar, “Liyakatsiz olanların bürokraside kalmasını engelleyecek. Bir siyasetçi ekibiyle gelip ekibiyle gidecek. ‘Vay efendim ben müdürdüm benim müdürlüğümü elimden aldılar’ yok. Cumhurbaşkanı geldiği zaman bütün daire başkanlarına kadar istediğini değiştirecek. Benim ekibim bu diyecek ve bu ekiple beraber çalışacak. Kimse anasının karnından bakan olarak doğmuyor. Yıllarca aynı kişi bakanlık da yapmamalı yıllarca aynı kişi siyasette de kalmamalı” ifadelerini kullandı.

Erzurum’u Ankara’ya taşımayacağım

Milletvekili seçildiği takdirde, Erzurum’da bir ofis açacağını ve vatandaşları Ankara’ya gelmeye mecbur etmeyeceği sözünü veren Akpınar, “Biz MHP’liler çok konuşmayı sevmeyiz. Bizim şiarımız; az laf çok iş. Haftamızın yarısını Erzurum’da geçireceğiz. Burada bir ofisimiz olacak. Ben Erzurum’ Ankara’ya taşıtmayacağım. Erzurum’un derdini Erzurum’da konuşacağız. Bütün hemşehrilerimizle kucaklaşacağız. Her hafta bir ilçemize giderek, onlarla hemhal olacağız. Vatandaşlarımdan tek istediğim; tayin istemesinler iş, aş istesinler. Tek istediğimiz bu. Tayin, sürgüne karışmayacağım onu şimdiden söylüyorum. Tayin ve sürgün benim işim değil” şeklinde konuştu.

Af seçimden sonra çıkacak

Af konusunda hükümetin de kendileri gibi düşündüğünü, ancak seçim rüşveti olarak algılanacağı için bekletildiğini iddia eden Akpınar, “Ülkemizin bir affa, yeniden bir kucaklaşmaya ihtiyacı var. şiddete bulaşanlar, yüz kızartıcı suç işleyenler bunlar hariç. Hükümetin affa, seçimle ilişkilendirilmesin diye olumsuz baktığını düşünüyorum. Tayyip Bey’in de şu andaki endişesi şuydu; seçim rüşveti olarak algılanmasın. Af konusunda aynı fikirdeyiz. MHP parlamentoda yerini aldığında üstüne basa basa söylüyorum bu af yasasını çıkartacağız. Bu sözü veriyoruz. Seçimden hemen sonra af yasası çıkacak” dedi.