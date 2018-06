Akpınar: “Huzur olmaz ise hiçbir şey olmaz”

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin ülkemizi Suriye gibi olmaktan kurtarma noktasında çok önemli adımlar atarak devlet adamlığını bir kez daha gösterdiğini ifade eden vatandaşlar, kendilerinin de 24 Haziran’da MHP’ye gerekli desteği vereceklerinin sözünü verdiler.

Bu arada gezi sırasında üç hilal bayrak isteyen çocuklar gönüllü olarak Şimşek Akpınar’ın tanıtım broşürlerini kapı kapı dağıttı.

MHP Erzurum milletvekili adayı Şimşek Akpınar, iftar sonrası Kanal 25 Televizyonu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 1980 yılından itibaren bu siyasi hareketin her aşamasında yer aldığını ifade eden Akpınar, “Verilen her türlü görevi yerine getirdim, bu bazen il başkanlığı oldu bazen de meclis üyeliği. Bugüne kadar siyasette aday olarak hiçbir yere müracaat etmedim. Ülkücü camiada bizleri tanımayan yoktur. Esnafımızda aynen öyle, ben mali müşavirim ve Erzurum ticareti ile yakından ilişkiliyim. Bugün ki şartlarda Cumhur İttifakı 15 Temmuz’dan sonra yeniden yapılanması ortaya çıktı. Devletimizin en kılcal damarlarına kadar sızan terör unsurlarının temizlenmesi gerekti. Bu aşamada hükümeti yalnız bırakmamak adına Genel Başkanımız Devlet Bey destek verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da bu katkıyı cevapsız bırakmadı. Hep birlikte Türkiye’nin geleceğini yeniden inşa etmek üzere yola çıktık” dedi.

Seçim sonrası meclis yapısında olması gerekenleri de değerlendiren Şimşek Akpınar sözlerini şöyle sürdürdü;

“Cumhur ittifakında olması gereken, olmazsa olmazları arasında olan bir diğer konu mecliste milliyetçilerin yeterli ağırlıkta yer almasıdır. Ülkücü harekete bu konuda her zamankinde fazla görev düşmektedir. Ülkücü hareket hatırlanacağı gibi devletimiz her zaman sıkıştığında ve dara düştüğünde yanında olmuştur, desteğini değil canını esirgememiştir. Bizlerde memleketin yeniden inşasında görev almak için aday olmak gereğini hissettik. Tüm Erzurumlu hemşerilerimin desteğini talep ediyorum ve istiyorum.

Siyasi atmosferde ittifaklar mücadelesi veriliyor şu an. Şu ana kadar gezmediğimiz ilçe yok, yalnız gittiğimiz her ilçenin her noktasına ayak basmak mümkün değil. Erzurum coğrafi olarak Türkiye’nin 3. büyük ili. Bir ucundan diğer ucuna 480 km yol var. Bütün bunlara ulaşmak ve insanlarımıza dokunmak zor tabi, ancak her yere ulaşmaya çalışıyoruz.

Huzur istiyoruz

Bizim tek amacımız huzur olsun, insanlarımız sıkıntılı olmasın, müreffeh bir şekilde yaşasın istiyoruz. Vatandaşımız devlete devlette vatandaşa güvensin. Bunu sağlayalım, huzurun olduğu yerde siyasette rahat yapılır üretim de katma değeri artırmak ta. Ben Mali Müşavirler Odası’nın kurucuları arasındayım ve onursal başkanıyım. Mali müşavirliğini yapmadığım büyük kurum kalmadı. Erzurum’un göz bebeği olan ERÇİMSAN’ın kurucusu ve yöneticileri arasındayım. Erzurum’da çok ortaklı işler olmaz diyenleri yanılttık. Rabbime çok şükür koyduğumuz kurallar ile sistem oturdu ve gün geçtikçe büyüyor. ERÇİMSAN yalnızca Erzurum’un değil Türkiye’nin gözbebeği konumuna geldi.

Erzurum’un iktisadi hayatında, organizasyonlarında sıkıntı var. Ben baba oğul arasında bile sıkıntıların yaşandığı bir kuşak içinden geliyorum. Mali müşavir olarak müşterilerimiz ailesi ile babası ile paylaşmadığı konuları bizler ile paylaşırlar. Allaha çok şükür ki bu güne kadar verdiğimiz yanlış bir kararımız da olmamıştır. Erzurum’un en önemli sıkıntısı huzur ve istihdamdır. Huzur olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Son yıllarda bu huzur sağlanmış durumda. Benim müşterilerim bir iki yıl önce güneye gidip mal satamaz iken bugün her kez iç içe kol kola ticaret yapıyor, bu çok önemli bir unsur. En büyük merhale budur. Bu konuda hükümetin özellikle iç işleri bakanının yaptığı çalışmalardan dolayı kendisini kutluyorum. İnşallah bundan sonra da daha başarılı çalışmalara imza atarlar. Bizlerinde bu çalışmalarda onların yanında ve arkasında olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”