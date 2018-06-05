Akpınar: “MHP bu ülkenin çimentosudur”

MHP emeklinin, işçinin, memurun, köylünün ve işsiz vatandaşlarımızın umududur ” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili adayı Şimşek Akpınar esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Erzurum şehir merkezinde ki alışveriş merkezlerini gezen Akpınar, vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. MHP’ye her zamankinde fazla bir teveccühün olduğunu ifade eden Şimşek Akpınar, “Uzattığım el geri çevrilmiyor” dedi.

Alışveriş merkezlerindeki esnaf ve vatandaşların tek tek elini sıkarak destek isteyen Akpınar, “MHP olarak amacımız seçimlerde Mecliste güçlü bir şekilde temsil edilebilecek sandalye sayısına ulaşmak, inşallah bunu başaracağız. Halkımızın bize teveccühünü görüyorum. MHP; emeklinin, işçinin, memurun, köylünün ve işsiz vatandaşlarımızın umududur ” ifadelerini kullandı. .

MHP’nin birleştirici ve bütünleştirici bir parti olduğuna vurgu yapan Akpınar, “ ülkemiz içte ve dışta saldırı altında. Bu kimi zaman ekonomik olarak kimi zamanda terör olarak karşımıza çıkıyor. Hain mihraklar her türlü oyunu sahneliyorlar. Etnik gruplar yetmiyor, hemen mezhep ve inanç farklılıklarını da dillerine doluyorlar. Türkiye’de herkes birdir, eşittir asla başkası değildir. MHP bu ülkenin harcıdır çimentosudur. Bizim iktidarımızda ne bölücülük ne de fakirlik kalacaktır. Bölücülüğü de fakirliğe de çare MHP’dir” diye konuştu.