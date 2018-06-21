Akpınar; “Parlamentonun dinamosu olacağız”

MHP Milletvekili Adayı Şimşek Akpınar, Milletvekili Adayı İzzettin Genç ve İl Yönetiminden Av. Ufuk Dikbaş, ile birlikte sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti İşadamlarından oluşan BİRKONFED isimli STK’yı ziyaret eden Akpınar, Ülkenin mukadderatı ile ilgili yasaları çıkaracaklarını söyledi. MHP’nin güçlü bir meclis yapısı ile parlamentoda aktif rol alacağını ifade eden Akpınar, “Bundan sonraki hükümetler parlamentonun güdümünde olacaklar. Parlamentodan çıkacak yasalar uygulanacak. Parlamentodan yasa çıkarmakta da motor görevini görecek olanda Milliyetçi Hareket Partisi olacaktır. Parlamentonun motoru dinamosu olacağız. Ülkenin mukadderatı ile ilgili yasaları çıkaracağız” dedi.

Daha sonra Erzurum’da ki medya kuruluşları ile birlikte Aziziye Ziraat Odasını ziyaret eden MHP heyeti, çiftçilerin sorunlarını masaya yatırdı. Seçim beyannamelerinde pratik, uygulanabilir, hayali olmayan vaatlerin yer aldığını söyleyen MHP Milletvekili Adayı Şimşek Akpınar, “Bizim beyannamemizde çok afaki başlıklar yok. Ekonominin ihtiyacı olan yapısal reformlar; vatandaşı faiz batağından kurtarmak, esnafın çiftçinin vergi yükünü hafifletmek, yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt, şoför esnafına yıpranma hakkı, çitçimize mazot vergisi muafiyeti, asgari ücretten vergi alınmaması, güvenlik güçlerinin özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirme, özel sektörün dinamizmini ve teşebbüs gücünü desteklemek. Adil bir gelir dağılımı sağlamak, işsizlik ve yoksullukla mücadele etmek. Sosyal koruma programları ile yardıma muhtaç, yoksul ve kimsesiz vatandaşları aç ve açıkta bırakmamak. Millî ve manevî değerleri güçlendirerek kültürel ve ahlaki yozlaşmayı önlemek, yapacaklarımızın bazıları. Bunları yapmak için, parlamentoda güçlü olmak için, milli iradeye ihtiyacımız var. Bu nedenle Pazar günü yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı ve MHP’ye vatandaşlarımızın destek olmasını istiyorum” diye konuştu.

Akpınar daha sonra Rüstem Paşa Bedesteni ve MNG Alışveriş Merkezini esnafını ziyaret ederek destek istedi. Bu arada AK Parti Erzurum Milletvekili adayı Fazilet Dağcı Çığlık ile karşılaşan Akpınar, Cumhur İttifakı pozu vermeyi de ihmal etmedi.