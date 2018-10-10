Akromegali hastası Serap tedavi için İstanbul yolcusu

Erzurum'da yaşayan 24 yaşındaki akromegali hastası Serap Demir, tedavi için İstanbul'a gidecek. Boyunun 2 metre olmasından dolayı üvey babası tarafından evden kovulan Demir, annesinin eşinden ayrılması üzerine evine geri döndü.

Aslen Adıyamanlı olup Erzurum'da doğup büyüyen Serap Demir, hem 2 metrelik boyu hem de çift cinsiyetlilik olarak bilinen hermafrodit hastalığı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. 24 yaşına geldiğinde boyu 2 metreye ulaşan Demir, üvey babası tarafından boyunun çok uzun olduğu ve hastalığının ilerlediği gerekçesiyle evden kovuldu. Öz babasının cezaevinde olması nedeniyle sokakta kalan genç kız, bazı geceler ise hastanede kalıyor. Bu durumu kabullenemeyen anne Yadigar Demir, eşinden ayrılarak kızını yanına aldı.

"Çocuğumu istemiyor diye kocamdan ayrıldım"

Anne Yadigar Demir, kızının en büyük hayalinin tedavi olması olduğunu ifade ederek, "Tedavi olmasını istiyorum. Doktora götürdük çaresi İstanbul, Ankara'da. Kızımla alay ediyorlar. İnsanlar üstüne gülüyor. Bir kızım daha var o da aynı hastalıkta. Kızımın tedavi olmasını istiyorum. Maddi ve manevi destek istiyorum. Üvey babası ile geçinemiyorlar. Ben de çocuğum için kocamdan ayrıldım. Çocuğumla dalga geçiyordu. Çocuğumu yanıma aldım. İstanbul'a gidecek. Tedavi olacak inşallah. En büyük mutluluk bu" şeklinde konuştu.

"Bana erkek denilmesi psikolojimi bozuyor"

İnsanların kendisiyle dalga geçmesinin psikolojisini bozduğunu belirten Serap Demir, "Doğuştan boyum uzun. İnsanlar dalga geçiyorlar. Bana erkek diyorlar. Boyumla dalga geçiyorlar. İnsan içine çıkamıyorum. Hastalığımı yüzüme vuruyorlar. Mağdurum. Üvey babam hastalığımla dalga geçiyor. Onun yüzünden evde durmuyorum. Hastanede kalıyorum. İstanbul'a gidiyorum. Tedavi için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yetkililerden tek isteğinin bir ev olduğunu kaydeden Demir, "Sadece bir evim olsun içinde rahatça yaşayabileyim, kira ödeyemiyoruz. Tek istediğim yaşayabileceğim bir evim olsun" dedi.