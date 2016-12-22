Aksakallı ve Bilkent Tiyatro topluluğu Berlin’de Erzurum’u temsil etti

İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi öğrencileri "otogargara" isimli oyunla 14-19 Aralık tarihlerinde Berlin Thetaer 28 sahnesinde gösteri yaptı.

Ödüllü yazar ve tecrübeli Tiyatro Öğretmeni Emre Aksakallı’nın yönettiği oyun Berlin’li tiyatro severler tarafından oldukça beğeni aldı. Emre Aksakallı yaptığı açıklamada “8.yılımızda 18. Oyunumuzla sahne aldık, ve bunu yurt dışına taşıdık, çocuklarımızın tamamı yurtdışında ilk kez sahne tecrübesi yaşadılar, bu onlar için unutulmaz bir deneyim olacaktır. Berlin’li Türk izleyiciler tarafından oldukça beğeni alan oyunumuz ile gürbetçilerimize, ülkemizden manzaralar sunarak memleket hasreti giderdik. Gitmemizde katkı sağlayan okul idaremize, fedakârlıkla gönderen velilerimize ve gece geç saatlere kadar çalışan, bizi oralarda onurlandıran kıymetli öğrencilerime teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.