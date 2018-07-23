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23 Temmuz 2018 11:38

Aksoy, Boğaziçi kıtalararası yüzme yarışmasında dereceye girdi

Gençlik Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Daire Başkanı Rahmi Aksoy, yüzmede derece yaptı.

Aksoy, Boğaziçi kıtalararası yüzme yarışmasında dereceye girdi

23 Temmuz 2018 11:38


Oltulu Aksoy yüzme sporunu geç öğrenmesine rağmen yüzmede yapmış olduğu derece ile gençlere adeta taş çıkarttı.


50 yaşında yüzmeyi öğrenip bu sene 30.su düzenlenen Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışmasında 1.18 dakikayla kendi yaş gurubun da dereceye girdi.


Yarışlara 52 ülkeden 2 bin 400 yarışçı katıldı. Yarışın elemeleri iki ay önce yapıldı. Elemelerde 800 metreyi 16 dakikanın altında yüzebilenler yarışmaya katılabildi.


Yarışmaya eski bakanlardan Kürşat Tüzmen’de katılarak yarışı tamamladı. Bürokrat olarak katılan ikinci yarışmacı ve Gençlik Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Daire başkanı Rahmi Aksoy bundan sonraki yüzme yarışlarında çok daha iddialı olduğunu belirtti.




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