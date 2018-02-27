Aksu ziyaretlerine devam etti

İçişleri Bakanlığı talimatı ile her ay bir mahallede vatandaşlarla buluşma toplantıları kapsamında bugün Aşkale’nin Çay köy ve Gökçebük köyleri ziyaret edildi.

Ziyaret esnasında ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu’ya Belediye Başkanı Şenol Polat , Cumhuriyet Başsavcısı Ali Sakarya , Emniyet Müdürü vekili Emre Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Semih Karakaş , Yazı İşleri Müdürü Mücahit Artuç, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, İlçe Tarım Müdür Vekili Mustafa Evran, Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Zafer Şener eşlik ettiler.

Çay köy ve Gökçebük köylerinde vatandaşlar ile sohbet eden Aksu vatandaşların sorunlarını dinledi.