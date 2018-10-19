Aldatılma korkusuna EMDR terapisi

Doç.Dr. Onur Okan Demirci, ayrılık ve aldatılma korkularının EMDR terapisi ile yenileceğini söyledi.

Psikiyatrist Doç.Dr. Onur Okan Demirci, “Ayrılık ve aldatılma durumlarında gerçekleşen süreç ölüm sonrası patolojik yas süreci ile benzerlik göstermektedir. Ayrılığın veya aldatılmanın nasıl gerçekleştiğine göre bu süreç ve acısı değişebilmektedir. Ayrılıklar veya aldatılma durumları kişide bir takım değişiklikler yaratabilir. Kişi özgüven kaybı yaşayabilir, insanlara güven ile ilgili sorunlar ortaya çıkarabilir, kendisini yetersiz ve güçsüz görebilir, artık eskisi gibi olamayacağına inanabilir. Fakat gerçekte tüm bunlar doğru değildir. EMDR yöntemi ile ayrılık veya aldatmanın ortaya çıkardığı ‘çirkinim', ‘yetersizim', ‘kontrol bende değil', ‘kimseye güvenemem' gibi olumsuz düşünceler değiştirilmektedir. Bu değişim gerçekleştikten sonra kişi yaşadığı ayrılık veya aldatma travmasını geride bırakarak yaşamına sağlıklı bir şekilde devam edebilmektedir. Tedavi sonucunda oluşan yeni düşünceler sayesinde kişi yeni ilişkilerinde çok daha güçlü ve mantıklı bir şekilde yol alabilmektedir” dedi.

“Sınav kaygısında EMDR kullanımı”

Sınav kaygısının, sınavlardan birkaç gün öncesinde ortaya çıkabilen ve sınav esnasında da devam edebilen, kişiyi sınavdan başarılı olmaktan alıkoyan rahatsız edici belirtilere verilen isim olduğunu ifade eden Dr. Demirci, “Bir kişide sınav kaygısı oluşabilmesi için illa bir sınavdan kalmış olması, sınavlarının kötü geçmesi veya başarısız bir öğrenci olması gerekmez. Aile beklentisi, kişinin hedefleri, arkadaş ortamı, kültürel yapı gibi birçok nedenden dolayı sınav kaygısı oluşabilir. EMDR yöntemi ile sınav kaygısına yönelik etmenler belirlenerek, bu kaygının oluşturduğu ‘başaramam', ‘beceriksizim', ‘kontrol bende değil', ‘yeterince zeki değilim' gibi aslında gerçek olmayan olumsuz düşünceler değiştirilir. Bu düşünceler değiştirildikten sonra kişi artık sınavlardan önce ve sınav esnasında minimal bir düzeyde kaygı ile yoluna devam edebilmekte ve gerçek performansını ortaya koyabilme şansına sahip olabilmektedir. Unutmayalım ki hedefimiz kaygıyı tamamen sıfırlamak değildir. Eğer tamamen sıfır düzeyinde bir kaygıya sahip olursak umursamaz bir hal alır ve kaygı olmaması nedeni ile başarıyı da hedeflemeyiz ve süreci tamamen boşlayarak bırakırız. Bu nedenle yaşamımızda minimal, az düzeyde bir kaygı gereklidir” diye konuştu.

Dr. Demirci, hayatı olumsuz olarak etkileyen ve EMDR yöntemi ile değiştirilebilen olumsuz düşünceleri şöyle sıraladı:

“Eğer bu düşüncelerden bir veya birkaçı sizde varsa bunlardan kurtularak daha iyi bir yaşama devam edebilme şansına sahipsiniz: Kötü biriyim, sevgiyi hak etmiyorum, değersizim, utanılacak biriyim, sevimsizim, yeterince iyi değilim, kötü şeyleri hak ediyorum, iyi şeyleri hak etmiyorum, aptalın biriyim, önemsizim, çirkinim, ölmeyi hak ediyorum, hayal kırıklığıyım, mutsuz olmayı hak ediyorum, diğerlerinden farklıyım, kötü bir şey yapmış olmalıyım, yanlış bir şey yaptım, tahmin etmeliydim/anlamalıydım, güvenilmez biriyim, kimseye güvenemem, tehlikedeyim, kendimi koruyamam, duygularımı belli etmek güvenli değil, kararlarıma güvenemem, kontrol bende değil, güçsüzüm, istediğimi elde edemem, zayıfım, başaramam, başarısızım/beceriksizim, yetersizim, mükemmel olmalıyım.”