Aldığı madalyayı İHA muhabirine hediye etti

Antrenörler Mustafa Kalkan, Muhsin Köylü ve Atilla Zengin, yönetimdeki Mavi-beyazlı boksörler bronz kupayı Dadaşlar diyarına getirdi.

İstanbul Burhan Felek Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda üstün bir başarı gösteren Erzurum Gençlik Spor Boks takımı Türkiye üçüncüsü oldu.12 takımın katıldığı müsabakalarda büyük bir başarı elde eden Erzurum Gençlik Spor Boks takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Erzurum Gençlik Spor Boks Takımı Antrenörü Atilla Zengin, Spor Toto Ligi’nde kendisine verilen madalyayı her zaman yanlarında olan İHA Oltu temsilcisi Dursun Murat Aydın’a hediye etti.

Gazeteci Aydın, "Ringlerde dökülen alın terinin karşısında alınan bu madalyanın antrenör Atilla Zengin tarafından bana verilmesi gurur verici. Bu madalyayı hayatım boyunca saklayacağım. Zengin’e yapmış olduğu bu jestinden dolayı teşekkür ediyorum. Her platformda Oltu’nun sorunlarını dile getirirken bu tür sporcularımızın da yanında olmaya devam edeceğim" dedi.