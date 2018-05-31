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31 Mayıs 2018 13:58

Ali Korkut, "36 Köyün asfaltını tamamlıyoruz"

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, bağlı köy/mahallelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Ali Korkut,

31 Mayıs 2018 13:58

36 köy/mahallesi bulunan Yakutiye Belediyesi, ESKİ tarafından gerçekleştirilen su ve kanalizasyon için altyapı çalışmalarının ardından asfalta başlıyor. Belediye Başkanı Ali Korkut, köylerde yaşam kalitesinin yükseltilmesinin şart olduğunu belirtiyor. Korkut "Amacımız şehir ile benzer şartların köylerimizde de gerçekleşmesidir." dedi.


Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, köy ve bağlı köy mahallelerde yaşam konforunu yükseltmek için belediyecilik hizmetlerini en son noktaya taşımak istiyor. Teknoloji ve gelişen dünyanın fırsatlarının köylere girdiğini hatırlatan Ali Korkut, "36 tane köyümüz var. Bu köylerde yaşam koşullarını değiştirmek için işe çamur ve toz belasından başlamak gerekiyor. Asfalt veya taş kampalama giren köylerimizde hanımlar toz ve çamur derdinden kurtulurken çocuklar sokaklarda rahatlıkla bisiklet keyfi yapabiliyorlar. Arıbahçe köyü bunlardan biri, köylü vatandaşlarımız asfalt üzerinde yürümek, çamurdan kurtulduklarını için mutlular" şeklinde konuştu.


Yakutiye Belediyesi, 2018 yılı itibariyle köylerin tamamında asfalt veya taş kaplama çalışmasını bitirmek istiyor.




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