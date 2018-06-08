Ali Korkut, başsavcı, mahkeme başkanı karne verdi

Ali Korkut, karne törenine katılırken, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnan ve Bölge Adliye Mahkeme Başkanı Mustafa Çetin’de çocuklarının mezuniyet töreni için okuldaydı. Öğrencilerin karnelerini veren Korkut, İnan ve Çetin çocuklarla hatıra resmi de çekildiler.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Ömer Nasuhi Bilen İlkokulu karne törenine katıldı. Yanında çocuklara mezuniyet hediyesi olarak çeşitli etkinlik ve aktivitelerin yer aldığı dergi seti hediyesi götüren Başkan Korkut, okulda çocukları eğitim gören Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnan ve Bölge Adliye Mahkeme Başkanı Mustafa Çetin ile karşılaştı. Ali Korkut, Başsavcı İnan ve Mahkeme Başkanı Çetin ile birlikte minik çocukların karne sevincini paylaştılar. Çocuklara hediyeleriyle birlikte karnelerini veren Korkut, İnan ve Çetin, çocuklarla bol bol hatıra resmi de çekildiler.

Belediye Başkanı Ali Korkut, Ana Okulları ve İlkokullarda mezuniyet sevincine küçük bir hediye ile katılmak istediklerini belirterek "Son iki haftadır çocuklarımızın yazın oyun, öğrenme formunda değerlendirebilecekleri çeşitli etkinlik ve aktivitelerin yer aldığı dergilerimizi okullarda dağıtıyoruz. Ömer Nasuhi Bilmen İlkokuluna geldiğimizde bir sürprizle karşılaştık. Cumhuriyet Başsavcımız Halil İnan, Bölge Adliye Mahkeme Başkanımız Mustafa Çetin bey ile karşılaştık. Başsavcımız ve Mahkeme Başkanımızın çocukları mezun olmuş. Hoş bir sürpriz oldu. Birlikte çocuklarımızın sevincini paylaştık" dedi.

Başsavcı Halil İnan ve Mahkeme Başkanı Mustafa Çetin, çocuklarının karneleri için geldikleri okulda güzel bir etkinliğe katıldıkları için memnun olduklarını belirttiler. Hediyelerin güzel düşünülmüş olduğunu belirten İnan ve Çetin, "Belediye Başkanımız ile birlikte çocuklarımızın karne sevincine minik bir katkı yaptık. Güzel ve keyifli bir gün oldu. Çocuklar için düşündüğü bu ince davranış için Başkanımız Ali Korkut beye teşekkür ediyoruz" dediler.