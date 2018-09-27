Ali Korkut, "Hizmetten tasarruf yapmıyoruz"

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Ali Korkut, Şükrüpaşa semtinde yürütülen yol ve kaldırım, Yoncalık semtinde kaldırım çalışmaları, Hilalkent'te yapımı süren yol genişletme, Hilalkent girişinde dev park çalışması, Semt Garajı karışısnda yapımı devam eden park çalışmalarını değerlendirdi. Ali Korkut, birbiri ardına yapılan çalışmaların hizmet odaklı olduğunu belirterek, tasarrufun vatandaşa götürülen hizmette yapılmayacağını söyledi.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, köy/mahalleler, merkez mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Yakutiye Belediyesi tarafından Şükrüpaşa semt garajı karşısında ve Hilalkentte büyük iki park çalışması yapıyor. Aynı anda Şükrüpaşa Osmanbey sokak, 17,18 ve 19. sokaklarda yol ve kaldırım çalışmaları, Aşağı Yoncalık Şerifbey sokakta kaldırım çalışmaları yürütülüyor. Ali Korkut, tempo ve hızın yükseltildiğini, halka giden hizmet alanında tasarrufun söz konusu olmadığını vurgulayarak "Biz tasarrufu kiralık araçlarda yaptık. 3 kiralık araç vardı iade ettik. Bunun dışında, yapılmaması vatandaşın yaşamını olumsuz etkilemeyecek alanlarda tasarruf yapıyoruz. Halkın yaşamını kolaylaştıracak, sorununu çözecek hizmette tasarruf yapmıyoruz. Vatandaşın ayağını bastığı kaldırım, aracını yürüttüğü yolda tasarruf düşünmüyoruz. Halkın hizmet alması en güzel tasarruftur. Tasarruf genelgemizde halka hizmet yapılmaması bulunmuyor" dedi.

Tasarruf ısrafı önlemektir

Tasarrufun ısraf etmemek anlamı da taşıdığını ifade eden Ali Korkut, "Hizmet yaparken israf ederseniz, zamanı iyi kullanmaz, malzeme kaybına yol açarsanız tasarruf yapmamış olursunuz. Yine malzemeyi gerektiği gibi kullanmıyor, az kullanıp kısa sürede bozulmasına sebebiyet veriyor veya fazla kullanıp gerekenin üzerinde sarfiyat yapıyorsanız ısraf ediyorsunuz demektir. Belediyecilikte, yalnızca tasarruf genelgesiyle değil, diğer zamanlarda da kamu malını koruyarak, doğru hizmete yönelerek tasarruf yaptık. Elbette genelge sonrası daha dikkatli davranıyor, hizmet içermeyen işlere harcama yapmıyoruz. Halkın önceliğine riayet ediyoruz, işlerimizi ona göre şekillendiriyoruz" şeklinde konuştu.