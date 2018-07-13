FETÖ kalkışmasının Türk milletini ve devletini zillete düşürmeyi hedeflediğini ifade eden Ali Korkut, "15 yaşında ki çocuğa, 79 yaşındaki teyzeye kıyanlar şeytani bir yapının tutsaklarıydı. Milletin ve devletin birliği bu zilleti yırtıp atmıştır. Türk milleti, yeniden vatanı ve devletini kurtaran güç olmuştur. Dünya demokrasi tarihi böyle bir destanı görmemiştir" dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Abdullah Tayyip Olçok, Engin Tilbeç, Halil İbrahim Yıldırım ve Mahir Ayabak gibi çocuklarımızı, 250 vatan evladını katleden şeytani zihniyetin üniformalı beyin köleleri, milletin sinesine çarparak parçalanmıştır. Çok şükürler olsun Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliği, milletimizin feraseti ve cesareti, şehitlerimiz ve gazilerimiz ile tek dişi kalmış canavarın beyin kölelerini param parça etmeyi başardık. Yurdun her bir köşesinde Nene Hatun’un Aziziye tabyalarında yazdığı, Erzurumlu Kara Fatma’nın demirden yüreğini taşıyan torunları yine aynı destanı tekrar etti. Bu meşum kalkışma, acılarımıza rağmen, Batılı efendilerin içerimize yerleştirdiği kölelerin yok edilmesine, ihanet çemberlerinin kırılmasına da vesile oldu. Şehitlerimiz ve gazilerimiz ile şimdi daha güçlüyüz, dünya demokrasi tarihine kazandırdığımız muhteşem direniş ile daha vakarlıyız" ifadelerini kullandı.

Milletin gücünün üstünde güç tanımıyorum

15 Temmuz Destanının millet için övünç, vakar olduğunun altını çizen Korkut, hainler için yok oluşun başlangıcı olduğuna atıf yapan Ali Korkut, "Hainler, alçaklar Türk adaleti önünde hesap veriyorlar. 40-50 yıldır milletin içine, devlerin en mahrem kılcal damarlarına sızan ihanet şebekesi, son barutunu atmış, gereken cevabı almıştır. İçimizden ihanet temizlendikçe, hainler birer birer hak ettiğini buldukça Türk Devleti daha güçlenmiş, dünyayı kıskandıran başarılara imza atmıştır. Bu ülkede artık savunma sanayi alanında çalışan mühendislerimiz öldürülemeyecektir, dünya çapında beyinlere sahip bilin insanlarımız bir uçak suikastına uğramayacaktır. Türkiye, artık millet tarafından ve Ankara’dan yönetilmektedir. Verdiğimiz şehitler ve gazilerimiz bize yarının Türkiye’sini müjdelemiştir. Zaferi ve demokrasiyi müjdelemiştir. Küresel efendiler umutsuzdur, Batı, bir yönüyle bize saygı duymaktadır. Yaşasın milletimizin 15 Temmuz zaferi, kahrolsun içerimizde barınan hainler" şeklinde konuştu.