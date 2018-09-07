Ali Korkut, makam aracını iade ediyor

Yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi veren Korkut, tasarruf tedbirlerine de verdiği öneme değindi. Ali Korkut, makam aracı olarak kullandığı Skoda marka aracını iade ediyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, TRT Erzurum Radyosu’na konuk oldu. Yıldıray Yıldız’ın sorularını cevaplayan Ali Korkut, tamamlanan projelerini anlatırken, devam eden projelerle ilgili olarak da bilgi verdi. Yakutiye ve Muratpaşa Kent Meydanlarının şehre kazandırılan önemli işler olduğunun altını çizen Ali Korkut, İstanbulkapı gibi tarihi bir değerin yok olmaktan kurtarıldığını anlattı. Kentsel dönüşümde Yeşil Yakutiye Konutlarının bir marka olduğuna atıf yapan Ali Korkut, "10 yıldır kamulaştırma yapıyoruz. Zor bir iştir, ancak biz hak sahiplerinin yüzde 95 ile rıza pazar anlaşmayı başardık. Kimseyi mağdur etmedik, halkımızın yararına, tarafına işin oluruna baktık. Kentsel dönüşümde en önemli ve marka projemiz Yeşil Yakutiye oldu. 41 dönüm alanı kaplayan Yeşil Yakutiye Projemizde 29 dönüm yeşil ve yaşam alanının olması çok kıymetli. Çevrenize bakın, Türkiye ölçeğinde bir anlayış" dedi.

Makam aracını iade ediyor

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Yıldıray Yıldız’ın sorularını cevapladığı TRT Erzurum Radyosunda tasarruf tedbirleriyle ilgili de önemli şeyler söyledi. Başkan Korkut, 2016 model Skoda Super B 1.6 dizel bir aracı makam aracı olarak kullandığını belirterek, "Kamunun her zaman tasarruflu çalışması gerekiyor. Ancak özel durumlarda biraz daha dikkatli olmalıyız. Herkesin tasarrufa çağrıldığı bir zamanda birim öncü olmamız gerekiyor. Makam aracı olarak lüks marka tercihim olmadı. Halen makam aracım Skoda markadır. Bununla birlikte 3 adet kiralık aracımız bulunuyor. Tedbirler çerçevesinde bu araçların iadesi için gerekli prosedürü işletmeye koyduk. Belediyemizde hizmet araçları dahil binek otolarımız lüks sınıf değil. Mevcut belediye araçlarımız ile devam edeceğiz." şeklinde konuştu.