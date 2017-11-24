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24 Kasım 2017 14:46

Ali Korkut, öğretmenler gününü okulda kutladı

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı ALi Korkut, Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın ile birlikte öğretmenler günü nedeniyle Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMPO) ve Abdurrahim Şerif Beygu okullarını ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutladı.

Ali Korkut, öğretmenler gününü okulda kutladı

24 Kasım 2017 14:46

Öğretmenlere çiçek veren Ali Korkut, GAMPO’dan da bir plaket aldı.


Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut ile Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, öğretmenler günü nedeniyle öğretmenlerin gününü okullara giderek kutladılar. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulunu ziyaretlerinde Ali Korkut ve Recep Aydın’ı Okul Müdrü Şanal Rüştü Akal ve öğretmenler karşıladı. Korkut’a burada öğrenciler tarafından çiçek verildi. Ardından okulda düzenlenen ’Öğretmenler Gnüü’ etkinliğine iştirak eden Korkut ve Aydın, öğrencilerden oluşan korunun söylediği "Sen Varsın Öğretmenim" isimli şiiri ve öğretmen temalı dinletiyi Şanal Akal ile birlikte dinlediler. Ali Korkut ve Recep Aydın, öğretmenlerin gününü kutlarken, çiçek verdiler. Okul öğretmenleri ise bu önemli günde kendilerini unutmayan Başkan Korkut’a plaket sundular.


Ardından Ali Korkut ile Recep Aydın, Sanayi semtinde bulunan Abdurrahim Şerif Beygu okulunu ziyaret ettiler. Burada Okul Müdürü Taner Serinkaya ve öğrenciler tarafından karşılanan Korkut ve Aydın, okulda görevli öğretmenlerin gününü kutladılar.




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