Ali Korkut: "Türk kadını öncü olmalıdır"

Yakutiye Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından yürütme kurulu üyesi ve ATAKSAM eski müdürü Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu’nun Mersin Üniversitesine geçmesi nedeniyle onuruna verilen yemeğe katılan Başkan Korkut, kadınların her alanda var olmasının sağlıklı bir toplumun da işareti olacağına işaret etti.

Yakutiye Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, yürütme kurulu üyesi Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu’nun Mersin Üniversitesine geçiş yaparak Erzurum’dan ayrılması nedeniyle onuruna yemek düzenledi. Veda yemeğine Yakutiye Belediye Başkanı ve Kent Konseyi Başkanı Ali Korkut’da katıldı. Ali Korkut, Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu’na Kadın Meclisindeki çalışmaları ve projelere katkılarından dolayı plaket ve çiçek verdi. Ayrıca Prof. Ayda Çelebioğlu’na hatıra olarak Yakutiye Belediyesi Mesleki Kurslarında üretilen, ehram üzerine işleme çeşitli hediyelerde verildi. Veda yemeğinde Başkan Ali Korkut, eşi Özlem Korkut, ATAKSAM Müdürü Prof. Dr. Reva Akpınar, Kadın Meclisi Başkanı Seher Ergüney, yürütme kurulu üyeleri ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Nazan Soysal katıldı.

Ayda Çelebioğlu, Yakutiye Belediyesi ve Başkan Ali Korkut’un kadınlara yönelik her çalışmanın içerisinde büyük bir özveriyle yer aldığını hatırlatarak "İnanıyorum ki, Erzurumlu kadınlar, Belediye Başkanımız Ali Korkut’un kadınlara yönelik hizmetlerinin farkındadır. Biz her çalışmamızda Ali Korkut beyi yanımızda gördük, çok kıymetli vaktini, emeğini kadınlar için harcamıştır. Erzurum’dan ayrılıyorum, Kadın Meclisimizin çalışmalarını izlemeye devam edeceğim. Güzel bir veda hazırlanmış, emeği geçen her kese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kadın Hakları Günü’nde verilen yemekte konuşan Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, 5 Aralık 1934’te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildiğini anımsatarak "1930 yılından itibaren kadın hakları anayasal güvence altına alınmış. Belediye meclislerine, muhtar seçilebilmelerine imkan tanıyan yasal değişimler 1934 yılında tamamlanmıştır. Dünyanın önünde bir hareket Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gerçekleştirilmiştir. Bugün kadının iş yaşamı, toplumsal yaşam içerisinde aldığı yer oranı ile kalkınmışlık arasında paralellik bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti iktidarı ile kadınların çalışma yaşamına katılımı ve çalışmalarını kolaylaştıran bir dizi değişiklik gerçekleştirilmiştir. Belediye başkanı olarak kadının yaşamın her alanında yer almasını önemsiyorum. Fırsat eşitliğinin aynı zamanda millet kalkınmasında büyük yeri olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın Kadın Hakları gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.