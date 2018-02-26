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26 Şubat 2018 15:44

Alkışlar Cemal Dedeye

Dadaş Dede Palandökende çamaşır leğeniyle hem kaydı hem de bayrak açtı.

Alkışlar Cemal Dedeye

26 Şubat 2018 15:44


Palandöken Kayak Merkezinde Cemal Dede göğsünde taşıdığı Türk bayrağını açarak Zeytin Dalı Harekatında bulunan Mehmetçiğe destek verdi.


Salih Yalçın’ın hazırlayıp sunduğu Kardan Adam programı çekimleri esnasında torunlarını gezdirmeye getiren Cemal Polat adlı dedeyle karşılaştı.


Cemal dede Kardan Adam Programına katılarak hem çamaşır leğeniyle kaydı, hem de göğsünde taşıdığı Türk bayrağını açarak Zeytin Dalı Harekatına destek verdi.


Cemal Polat dedenin bayrak açarak çamaşır leğeniyle kaydığını gören kayak severler onu alkışlayarak kutladı.




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