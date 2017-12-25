Allahuekber şehitleri Bardız’da anıldı

2003 yılından bu yana Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesi tarafından çeşitli etkinliklerle anılan Allahuekber Şehitleri anma programı bu yıl rekor katılımla gerçekleştirildi. Milli duyguların en üst seviyelerde olduğu tören Bardız Köyü Allahuekber Şehitleri Meydanında yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisi ile başlayan tören, dönemin kıyafetlerini giymiş askerler tarafından Bardız Köyü Cami minaresine 103 yıl önce olduğu gibi 83’üncü alay sancağı çekilerek ezan okunup saygı atışı yapılmasıyla devam etti. Ardından 9’uncu Kolordu’da görevli bir Yüzbaşı tarafından harekât anlatıldı.

Ne mutlu ki bize bu ecdadın torunlarıyız

Meydanda toplanan yaklaşık 10 bin vatandaşa hitap eden Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, şunları söyledi:

"O yiğitlerin kanları bu toprakların bedeli. Toprağa düşen bedenleri bu topraklara atılmış Türk milletinin perçinleridir. Dünya durdukça bu millet bu topraklarda var olacaktır. Bu vatan parayla satın alarak yerleştiği topraklara bugün Kudüs’ü başkent sayma saçmalığını ortaya koyan İsrail gibi kurulmadı. Hocalı’da kundaktaki bebeklerin derisini yüzerek akla gelmeyen işkencelerle katliam yaparak zorla işgal ettikleri Karabağ bize ait diyen Ermeniler gibi kurulmadı. Burası bir yiğitlik, erlik meydanıdır. O yiğitler ki tarihte eşi benzeri olmayan sayısız kahramanlıklar yapmış, yapmaya devam eden bir milletin çocuklarıydı. Bu dağ başlarında, ayazda, tipide onları buraya getiren, ısıtan tek şey yüreklerindeki vatan sevgisinin ateşiydi. Ne mutlu bizlere ki o yiğitlerin torunlarıyız. Erzurum’dan yola çıkan bu cengâverler kahramanca savaşarak, esir düşmüş vatan topalaklarına özgürlük testisinden su dökerek ilerlediler.

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’da, “Bu güzel anlamlı günü yapan Valiliğimize, Şenkaya Kaymakamlığımıza ve Şenkaya Belediye Başkanlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “18 gün boyunca hastalıkla, açlıkla ve soğukla mücadele eden kahraman Türk askeri, Allahuekber Dağları’nda hem çetin kış şartları hem de düşmanla savaşarak şehadete yürümüştür” diye konuştu.

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ise, “Bugün dünden daha çok birlik içerisinde olmamız gerekiyor. Düşmanımız çok ama yurdumuz öyle güzel ve mensubu olduğumuz Türk milleti o kadar asil bir millet ki, ölüm bize hiç gelir. İnşallah bizde o şehitlerimize komşu oluruz” ifadelerini kullandı.

Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci’de “Memleketi düşman prangalarında kurtarmak için Allahuekber dağlarına meydan okuyan ve bu hedef uğruna koşar adım yürüyen ecdadı saygıyla selamlıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe Bardız Yayla ve Çakırbaba Şehitlikleri arasında yapılan ‘Allahuekber Şehitlerini Anma Yürüyüşü’ ile devam edildi.

Genci yaşlısı 7’den70’e binlerce vatandaşın ellerindeki Türk bayrağıyla katıldığı yürüyüş başlangıcında Bardız Yayla Şehitliğinde karlar içerisinde kamufle olmuş Polis ve Jandarma Özel harekât Timlerinin gösterisi büyük beğeni topladı.

Bardız Allahukber Şehitleri Anma törenlerine Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, 9’uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, adli ve idari yargı mensupları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, Türkiye İzcilik Federasyon ile Türkiye’nin birçok ilinden ve Filistin, Suriye, Mısır, Azerbaycan, Kuveyt’ten misafirler katıldı.