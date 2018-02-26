Altay: “300 Koyun Projesi beklentileri karşılamıyor”

Bakanlığın 300 koyun projesinden yararlanmak için Ziraat Bankası’ndan alınacak kredi karşılığında ipotek edilecek 300 bin liraya yakın arazi ve ağıl yerine, her arazisi ve ağılı olana şartları hafifletmiş 30’ar koyun verilse daha doğru bir yaklaşım olacağını dile getiren Altay, “Her çiftçi 30 koyuna bakabilir. Ancak 300 koyuna bakacak çiftçi çok az çıkacağı gibi en fazla 1000 kişi faydalanacaktır. Her çiftçiye 30 koyun verilse 30 koyuna binlerce çiftçi bakabilir. Bugün binlerce kişinin atadan, dededen kalma boş arazisi ve ağılı var. Boş olan bu arazi ve ağıl değerlendirilebilir ve bu kişiler için çiftçilik cazip hale getirilebilir. Köyden şehire göç edenlerle konuştuğumuzda "30 koyun veya 5 tane büyükbaş hayvan verilse biz seve seve köyümüze döneriz", diyorlar. Ayrıca 300 koyun için eğitim, dönümü fazla arazi, yeni tesisler, en az 6 kişi, çoban gibi ek yatırımlar gerekeceğinden bu projenin beklentileri karşılamayacağı görüşü hakim. Bunun yanında çiftçilere verilen devlet teşviklerinin ağırlığından da şikayet edenlerin çok fazla olduğu söylenebilir.” diye konuştu.