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06 Mayıs 2018 00:17

Altay; “Borç yapılandırması her borçluyu kapsamalıdır”

Bazı hukuk büroları veya varlık yönetimlerinin borcunu ödeyemeyen vatandaşa kolaylık sağlayacağı yerde, zorluk çıkardığını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay; "Bu yerlere borcu olanların feryatlarına kulak verilmelidir" dedi.

Altay; “Borç yapılandırması her borçluyu kapsamalıdır”

06 Mayıs 2018 00:17


Ödeme gücü olmayan vatandaşları, telefon ve SMS’le tehdit ederek psikolojik baskı ile tahsil etmeye kalkışan hukuk bürolarından her gün pek çok şikayetler aldıklarını anlatan Nihat Altay; “Borcun şahsiliği olduğu halde, yakın uzak akraba demeden arayıp, baskı ile "akrabanız borcu ödemezse sizden alacağız" diyerek vatandaşa zulüm edilmektedir. Varlık şirketlerinin vatandaşa borcunu ödemesi için yardımcı olması, hukuk dışına çıkmayacak şekilde borçlu ile diyalog kurması gerekirken vatandaşa zorluk çıkardığını gözlemlemekteyiz. Hukuk büroları ve varlık şirketlerinin hukuk dışı uygulamaları ile daha fazla büyüyecek sorunlara şimdiden önlem alınması, yasadışı tahsilat uygulamalarına son vermek için yasal düzenlemenin yapılması şarttır. Mağdur durumda olan borçlu işleri rast gitmemiş, işsiz kalmış veya kur dalgası nedeniyle iflas etmiş olabilir. TBMM Başkanlığına sunulan vergi ve sosyal güvenlik borçlarının yapılandırılması ile ödeme kolaylığı; Bankalardan alınan kredi, kredi kartı borçları, GSM operatörlerine olan borçlar ve icralık borçlar gibi tüm borçlular içinde sağlanması elzemdir. Aksi takdirde 3 milyonun üzerinde olan borçlulardan gelen bu şikâyetler artarak devam edecek ve toplumsal sorunun büyümesine neden olacaktır” dedi.


Nihat Altay; vatandaşları rahatsız eden hukuk büroları ve varlık şirketleri hakkında Barolar Birliğine ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına TCK 123. maddesinde düzenlenen ’Kişilerin huzur ve sükunu bozma’ suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulabileceklerini sözlerine ekledi.




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