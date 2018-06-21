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21 Haziran 2018 17:11

Altı yıldır mazgalı açtıramadı

Oltu’nun Yusuf Ziyabey Mahallesi Göle Caddesi güzergahında ikamet eden Yusuf Altun (74), 6 yıldır asfalttan geçen mazgal tıkandığı için arazisini sulayamıyor.

Altı yıldır mazgalı açtıramadı

21 Haziran 2018 17:11


Her yıl bin 400 lira elektrik parası ödediğini belirten Altun, arazisine gelen 12 metrelik mazgalın biran önce temizlenerek arazisinin suya kavuşmasını istedi.


Mazgaldan geçen sudan yaklaşık 150 dönümlük bir arazinin sulandığını söyleyen Yusuf Altun, “Oltu Belediyesine, Karayollarına, Belediyeye dilekçe ile müracaat etmeme rağmen kimse ilgilenmedi” dedi.


1993 yılından beri seracılık yaparak hayatını idame ettirdiğini aktaran Altun, arazisinin yanından geçen dereye yapılan ıslah çalışmasının ardından karşıya geçecek bir yolunun kalmadığını da ifade etti.


Devlet büyüklerinden sorunlarının biran önce çözüme kavuşturulmasını isteyen Altun, “Büyük zorluklar içerisinde hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. 6 yıldır bir netice alamadım. Ne olur bana yardımcı olun.” şeklinde konuştu.




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