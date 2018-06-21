Altı yıldır mazgalı açtıramadı

Her yıl bin 400 lira elektrik parası ödediğini belirten Altun, arazisine gelen 12 metrelik mazgalın biran önce temizlenerek arazisinin suya kavuşmasını istedi.

Mazgaldan geçen sudan yaklaşık 150 dönümlük bir arazinin sulandığını söyleyen Yusuf Altun, “Oltu Belediyesine, Karayollarına, Belediyeye dilekçe ile müracaat etmeme rağmen kimse ilgilenmedi” dedi.

1993 yılından beri seracılık yaparak hayatını idame ettirdiğini aktaran Altun, arazisinin yanından geçen dereye yapılan ıslah çalışmasının ardından karşıya geçecek bir yolunun kalmadığını da ifade etti.

Devlet büyüklerinden sorunlarının biran önce çözüme kavuşturulmasını isteyen Altun, “Büyük zorluklar içerisinde hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. 6 yıldır bir netice alamadım. Ne olur bana yardımcı olun.” şeklinde konuştu.