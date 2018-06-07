Altınok: “AK Parti güven ve istikrarın teminatıdır”

Milletvekili Adayı Altınok, dur durak demeden ilçelere çıkarma yapıyor.

Vatandaşlara, ekonomi, ulaşım, enerji, savunma sanayi gibi pek çok alanda hayata geçen yatırımları, analiz ve karşılaştırma yaparak anlatan Altınok, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Bu ülkede yaşayan her bir vatandaşımız geçmişi çok iyi analiz etmelidir. Öğrencilerin kitap bulamadığı, uçaklara sadece zengin olanların bindiği, sağlık giderleri için senetlerin imzalatıldığı günleri 24 Haziran’da sandığa giderken asla aklımızdan çıkarmayalım. Hastanelerde çocuklarımızın rehin bırakıldığı günleri sürekli hatırlayalım” dedi.

Konuşmasında Erzurum’daki enerji yatırımlarına da değinen Milletvekili Adayı Altınok, şu değerlendirmede bulundu:

“Erzurum’da son 16 yılda enerji ve tabi kaynaklar alanında 2.34 Milyar TL yatırım yapıldı. Erzurum’a 2002 yılında elektrik üretim tesisleri dahil 7.8 milyon TL enerji yatırımı yapılmışken, AK Parti Hükümeti ile 2003-2018 Nisan ayı arasında 2.1 Milyar TL, 2017 yılında ise 105 Milyon TL yatırım yapıldı. Hükümetimiz enerji ve doğal kaynaklar sektörünün her alanına yatırım yaptı. İlimizde 2003-2018 Nisan ayı arasında madencilik sektöründe 8.4 milyon TL, petrol ve doğalgaz sektöründe de 236 milyon TL yatırım gerçekleşti. İnşallah 2018 yılı içerisinde Narman ve Tortum bölgelerimize doğalgaz arzı da sağlanmış olacak.”