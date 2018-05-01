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01 Mayıs 2018 17:07

Altınok, Erzurum ilçe turunda

AK Parti’den aday adayı olmak üzere görevinden istifa eden eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Erzurum’a bağlı Narman, Oltu, Olur ve Şenkaya ilçelerine çıkarma yaptı.

Altınok, Erzurum ilçe turunda

01 Mayıs 2018 17:07


Altınok, Narman, Oltu ve Şenkaya ilçelerinde hemşerileriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Altınok, daha sonra AK Parti ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.


Doğduğu köy Beyler Köyü’nde vatandaşlarla bir araya gelen Altınok , “Ya Allah, Bismillah diyerek çıktığımız bu yolda hemşehrilerimle birlikte vatan için, millet için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz için, evlatlarımız için, vatanımız, milletimiz için, durmak yok, çalışmaya devam” dedi.


Altınok, ziyaretlerine Tekman, Hınıs, Karaçoban ve Karayazı ilçeleriyle devam etti.




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