Altınok, Horasan’da

dönem Milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa eden eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Erzurum’un Horasan ilçesine çıkarma yaptı.

AK Parti Horasan İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Horasan Belediye Başkanlığına geçen Altınok burada Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar ile biraraya geldi.

Altınok, “Horasan her zaman partimize gerekli desteği vermiştir. 1 Kasım 2015 seçimlerinde de yüzde 88 oy vererek kendine yakışanı yapmıştır. Bizler şimdi bu desteği değerli kardeşlerimden Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve milletvekilli seçimi içinde yüzde 95 olarak almak istiyoruz. Benim Horasanlı hemşehrilerime samimiyetim tam güvenim tam. İnşallah 24 Haziran da vatandaşlarımız kendine yakışanı yaparak desteğini sevgisini sandıklarda gösterecektir” dedi.

Altınok, ziyaretlerinin ardından Horasan ilçesinden ayrılarak Köprüköy ve Pasinler ilçelerine hareket etti.