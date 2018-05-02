Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 09:12

Altınok, Horasan’da

AK Parti’den 27.

Altınok, Horasan’da

02 Mayıs 2018 09:12

dönem Milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa eden eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Erzurum’un Horasan ilçesine çıkarma yaptı.


AK Parti Horasan İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Horasan Belediye Başkanlığına geçen Altınok burada Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar ile biraraya geldi.


Altınok, “Horasan her zaman partimize gerekli desteği vermiştir. 1 Kasım 2015 seçimlerinde de yüzde 88 oy vererek kendine yakışanı yapmıştır. Bizler şimdi bu desteği değerli kardeşlerimden Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve milletvekilli seçimi içinde yüzde 95 olarak almak istiyoruz. Benim Horasanlı hemşehrilerime samimiyetim tam güvenim tam. İnşallah 24 Haziran da vatandaşlarımız kendine yakışanı yaparak desteğini sevgisini sandıklarda gösterecektir” dedi.


Altınok, ziyaretlerinin ardından Horasan ilçesinden ayrılarak Köprüköy ve Pasinler ilçelerine hareket etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    17°C
  • Cumartesi
    17°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç