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22 Haziran 2018 16:30

Altınok Oltu mitinginde konuştu; “Fitne fesat çıkarmalarına inanmayın”

Ak Parti Erzurum Milletvekili adayı Emniyet eski Genel Müdürü Selami Altınok, Oltu İlçesinde seçmenle buluştu.

Altınok Oltu mitinginde konuştu; “Fitne fesat çıkarmalarına inanmayın”

22 Haziran 2018 16:30


İlçe Meydanında düzenlenen mitinge Oltu, olur, Narman ve Şenkaya’dan çok sayıda partili katıldı.


Oltu Ak parti İlçe Başkanı Eftal Gülcü ve İl Başkanı Mehmet Öz’ün selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelen Selami Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri eski Bakanı Oltulu Bursa Milletvekili adayı Efkan Ala’nın selamlarını iletti.


Muhalefet partilerine yüklenen Altınok, “Bu milletin birliği adına dirliği adına, Kandil’de PKK’lılar inim inim inlemeleri adına Sincar’da PKK’lıları perişan edebilme adına, Bir tane PKK’lı kalmayacağı adına bu milletin şahlanışı göstereceği gün yakındır. Milletin hayrına Cumhur ittifakını kurduk. Bizim tarafımız belli milli tarafız. Karımızda ipi kimin elinde olduğu belli olmayan bir ittifak var. Fitne fesat çıkarmalarına inanmayın” diye konuştu.


Altınok mitingi sonunda İl, İlçe ve kadın kolları başkanları ile birlikte vatandaşları selamladı.


Altınok daha sonra ilçe merkezinde vatandaşlarla görüşerek destek istedi.




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