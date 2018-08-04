Altınok: “Papaz Türkiye’de rahat durmadı”

Altınok “Biz sadece PKK ile savaşmıyoruz biz PKK’nın arkasında ki uluslararası güçlerle de savaşıyoruz” dedi.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok, Kardelen TV’de yayınlanan Gündem Özel programında İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Prof. Dr. Mevlüt Özben’in gündeme dair soruları yanıtladı.

“Uluslararası güçlerle savaşıyoruz”

Terör örgütü PKK’nın daha önce de bebekleri öldürdüğünü ifade eden Altınok, “Daha süt emen kundakta ki bebeğin şahadeti bütün toplumu yaraladı. Biz PKK’nin bu yüzünü biliyoruz 1984’te eylemlerine başladığı günden berri o zamanda Başbağlar’da ona benzer büyük katliamlar yaptığı terör olaylarında da yine kundakta ki evlatlarımı katletmişti. Şunu özellikle belirtmek lazım Terör örgütü sıkıştıkça, alan bulamadıkça ve her gün onlarca kayıp verdikçe bu ve buna benzer maalesef alçakça eylemleri ses getirebilmek adına yapıyor bunlara fırsat vermeyeceğiz. Son iki üç yıldır terörle mücadelede gelinen noktayı bütün milletimiz görüyor terör örgütüne PKK’ya çok büyük kayıplar verdirdik neredeyse minimize etme noktasına getirdik ama biz sadece PKK ile savaşmıyoruz. Biz PKK’nın arkasında ki uluslararası güçlerle savaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Papaz Türkiye’de rahat durmadı”

Papaz Brunson olayı hakkında konuşan Altınok, Brunson’un Türkiye’de çeşitli terör örgütleriyle iş birliği içerisinde olup hainlik yaptığını vurgulayarak,“Papaz meselesini sadece bir papaz meselesi diye okumamak lazım yani Türkiye’de gezi olaylarıyla başlayan 17-25 Aralıkla devam eden, 6-8 Ekim olaylarıyla devam eden en sıkıntılısı da 15 Temmuz hain darbe girişimiyle devam eden süreci getirip o papaz meselesiyle birlikte değerlendirmek lazım. Papazın serbest kalmasını Türkiye’de hukuk yokmuş gibi bir siyasi iradenin iki dudağı arasında bir olaymış gibi değerlendirenlerin 19 senedir Amerika’da Türkiye üzerine bir sürü hainlikler yapmış FETÖ’nün liderini ve lider kadrosunu orada barındırmasını da değerlendirerek sonuca varmak lazım. Papaz olayında onunla alakalı çok ciddi itamlar var. PKK ile irtibatları, FETÖ ile irtibatları aynı zamanda misyonerlik faaliyetlerini de dikkate aldığınızda Türkiye’de çok rahat durmadığını ifade etmek lazım” dedi.

“2023’den önce Erzurum’a hızlı tren gelecek”

Erzurumlulara hızlı tren müjdesi de veren Selami Altınok 2023’e kadar hızlı trenin Erzurum’a ulaşacağını ifade ederek, “Hedefimiz 2023’den önce Erzurum’a hızlı treni getirebilmek. Hızlı tren deyince insanlarımız belki canlandıramıyor ama örnek olarak Ankara’dan biniyorsunuz 3,5 saat sonra İstanbul’dasınız Ankara’dan biniyorsunuz 1,5 saat sonra Konya’dasınız ve çok yüksek bir konforla bizim o bildiğimiz kara trenler gibi değil oldukça sessiz. Bunu da Erzurum’a kazandıracağız” diye belirtti.

“Yeni sistem tıkır tıkır işleyecek”

Yeni sistemin tahmin edilenden daha fazla hareket kabiliyetlerini hızlandırdıklarını belirten Altınok, “Yeni sistem bizim yönetimde istikrar ve hızlı hareket edebilme kabiliyetimizi tahminlerin ötesinde çok büyük oranda artırdı. Bu sistem önümüzde ki yıldan itibaren artık eski alışkanlıkları bir kenara bırakarak tıkır tıkır işlemeye başlayacak. Türkiye 2023 hedeflerini ortaya koyduğunda o hedefleri bu istikrarlı ve hızlı sürecin var olduğu yönetim sisteminde çok daha rahat aşabileceğimizi ve ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Biz ilerde milli gelirimizin 20 bin Doları aşmasını arzu ediyoruz. Daha istikrarlı, eğitimde daha kaliteyi yakalamış, bilişim alanında çok büyük işler başarmış biz büyümeden çok üretim amaçlı büyümeye yönelmiş katma değer yaratan bir büyüme modelinin daha bir ön plana çıktığı bir Türkiye yapma derdindeyiz” şeklinde konuştu.