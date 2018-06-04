Altınok: “Türkiye ekonomisi Dünya’ya rol modeli oldu”

Kent merkezi ve ilçe gezilerinin yanı sıra esnaf ziyaretleriyle birlikte seçim çalışmalarına devam eden Milletvekili Adayı Altınok, Yakutiye ilçesi Sanayi bölgesinde iş yerlerini tek tek gezerek, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Milletvekili Adayı Altınok, vatandaşlara ekonomik verileri aktararak, AK İcraatları anlattı. Altınok, şunları kaydetti: “AK Parti’miz hayata geçirdiği yatırımlarla sosyal refah artışını her daim vatandaşlarımıza hissettirmiş, yapılan ücret artışları ile çalışanını hiçbir zaman enflasyon altında ezdirmemiştir. Geçmişten günümüze Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan tarım sektörü, AK Parti İktidarındaki son 16 yıllık dönemde uygulamaya konulan tarım politikaları ve bu sektörün öznesi olan çiftçilere verilen tarımsal destekler neticesinde üretimde yakalanan verimlilikle birbirinden önemli başarılar elde etmiştir. Türkiye’de 2002 yılında çiftçiye verilen destek 1.8 Milyar TL iken 2018 yılında bu rakam 8 kat artırılarak 14.5 milyar TL’ye çıkarılmıştır. Son 16 yılda çiftçiye sağlanan doğrudan destek miktarı 105 milyar TL’dir. Tüm bu teşvik ve destekler ışığında tarım sektöründe büyük bir değişim kaydedilmiş ve tarımsal üretimde verimlilik sağlanarak son 16 yılda tarımsal hasılada 4 kattan fazla artış yakalanmıştır. 2003 yılında Avrupa’daki tarımsal hasılada 4. sırada yer alan Türkiye, 2005 yılından bu yana Avrupa’nın en büyük tarımsal hasılası olarak 1. sırada yer almaktadır. 24 Haziran’da Cenab-ı Hakk’ın takdiriyle inşallah 16 yıllık güçlü bir birikime sahip olan Türkiye’miz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni bir şahlanış dönemine girecektir.”