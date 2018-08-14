Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig’in 2. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

B.B Erzurumspor tesislerinde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular 5’e 2 pas çalışmasının ardından dönüşümlü olarak top kapma ve çabukluk koordinasyon çalışması yaptı. Antrenmana hafif sakatlığı olan Gilles Sunu katılmazken Erhan Çelenk ise takımdan ayrı çalıştı.

“Hiçbir kulüpten çekinmiyoruz”

Taraftarın desteği ile Beşiktaş maçını kazanmak istediklerini belirten Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Hem bizim için hem de şehir için çok önemli günlerden birini yaşayacağız. 17,18 sene sonra çıktığımız Süper Lig’de büyük bir takımı ağırlayacağız. İlk maçımızı geçen hafta Konya’da oynadık. Maçı kazanabileceğimiz pozisyonlar yakaladık 2-0’dan geriye döndük ama sonuç olarak 3-2 mağlup olduk önümüzde ki maça bakacağız. Beşiktaş Avrupa tarafından kabul edilmiş büyük bir kulüp rakibimizi tanıyoruz ona göre çalışıyoruz. Hiçbir kulüpten çekinmiyoruz, taraftarımızın desteğini bekliyoruz, kazanmak için sahaya çıkacağız” şeklinde konuştu.

Egemen Korkmaz: “Erzurum kolay bir deplasman değil”

Erzurum’un kolay deplasman olmadığını ifade eden B.B Erzurumspor’un deneyimli stoperi Egemen Korkmaz, “Oyun içinde düzeltmemiz gereken şeyler var bunları düzelteceğiz. Yeni takımız ilk 3-4 haftanın neticelerine takılmadan önümüze bakacağız. Beşiktaş maçı zor bir karşılaşma olacak. Türkiye’nin en iyi takımlarından bir tanesi, benimde formasını giymiş olduğum bir kulüp. Erzurum kolay bir deplasman değil çok sayıda taraftarı olan bir kulüp taraftarımızla birlikte kazanmaya çıkacağız” dedi.

Lokman Gör: “İzleyenlere zevk veren bir futbol oynayacağız“

B.B. Erzurumspor’un bir diğer stoperi Lokman Gör ise, “Bu hafta zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Beşiktaş ile oynayacağız, burası Erzurum her zaman zor bir deplasman olmuştur. Sahadan iyi bir skorla ayrılıp güzel seriler yakalamak istiyoruz yeni takım olmamıza rağmen oynadığımız futbol ile izleyenlere zevk verdiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.