Altıparmak: “Konya’dan galibiyetle dönmek istiyoruz”

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atiker Konyaspor ile yapacağı sezonun ilk maçı için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig’in yeni yükselen B.B. Erzurumspor sezona galibiyetle başlamak istiyor. Mavi-beyazlı kip, Altıparmak yönetiminde Konyaspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. B.B. Erzurumspor tesislerinde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5e 2 pas çalışmasının ardından dönüşümlü olarak top kapma ve çabukluk-koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

“Konya’dan galibiyetle dönmek istiyoruz”

Konyaspor deplasmanının zor olduğunu ve bunun için iyi çalıştıklarını ifade eden Teknik Direktör Altıparmak, “Ligin ilk maçı hem bizim için hem bütün Erzurumsporseverler için çok önemli bir maç. Ligin belki de en zor deplasmanlarından birine gideceğiz geçen seneki kadrosunu koruyan ve ilave transferlerle güçlenen bir Konyaspor ile oynayacağız ama her zaman söylediğim gibi ben takımıma çok güveniyorum. Biz kimle nerede oynarsak oynayalım kendi oyunumuzu oynayacağız. Konya’ya da 3 puan almak için gideceğiz. Birinci hedefimiz bu çalışmalarımız bu yönde. Konyaspor’un gücünü biliyoruz. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız ama dediğim gibi biz de çok iyi bir durumdayız Konyaspor’un da iyi kötü her şeyini biliyoruz. Buna göre çalıştık. Çalıştığımız şeyleri doğru uygulayıp Konya’dan galibiyetle dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Santrfor ve stoper alacağız”

Transferde eksiklerin olduğunu, bir stoper ve santrfor transferi daha yapacaklarını belirten Altıparmak, “Transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Eksik iki üç tane mevkimiz var. Onlarla ilgili bugün bir transfer çalışmamız var, sonuca ulaşmak üzere. Bir santrfor ve stoper alıp transfer dönemini kapatacağız. Belki de ilk yarının ilk 4 haftalık periyotuna göre eksiklerimizi tekrar giderme şansımız var. Eksik bir mevkimiz olursa onunla ilgili bir çalışma yaparız” dedi.